Представлена компактная профессиональная видеокарта Nvidia RTX 2000 Ada с 16 Gb памяти

Ассортимент профессиональных видеокарт компании Nvidia пополнился новой компактной моделью RTX 2000 Ada. Это самая младшая профессиональная карта Nvidia поколения Ada Lovelace. Новинка предназначена для использования в компактных ПК (SFF).

В основе RTX 2000 Ada лежит графический процессор AD107 с 2816 ядрами CUDA, 88 тензорными ядрами, 22 RT-ядрами и 48 ROP. Устройство предлагает 16 Gb памяти GDDR6 с пропускной способностью 224 ГБ/с, 128-битную шину и поддержку PCIe 4.0 на 8 линий.

Важными особенностями модели стали двухслотовое низкопрофильное исполнение и низкое энергопотребление — всего 70 Вт. Это практически в 2 раза меньше, чем у мобильной RTX 4060 (TDP от 115 до 140 Вт).

Четыре разъема Mini-DisplayPort 1.4 позволяют подключать одновременно до четырех мониторов с разрешением 4K и частотой 120 Hz или до двух мониторов 8K с частотой 60 Hz. Архитектура видеокарты также включает по одному аппаратному медиа-ускорителю NVENC и NVDEC последнего поколения.

Видеокарта поддерживает все функции архитектуры Ada Lovelace, включая кодировщик AV1 с аппаратным ускорением, трассировку лучей в реальном времени и тензорные вычислительные блоки четвертого поколения, которые ускоряют работу приложений искусственного интеллекта до 80% по сравнению с предыдущим поколением.

Nvidia RTX 2000 Ada поступит в продажу в апреле по рекомендованной розничной цене $625.