Роботы-гуманоиды 1X Eve показали полную автономность в поставленных задачах

Норвежская компания 1X продемонстрировала возможности робота-гуманоида Eve, способного выполнять множество операций в полностью автономном режиме. Роботы Eve передвигаются самостоятельно на трехколесной платформе, руки им заменяют манипуляторы. Экран в области лица выдает эмоции механических помощников — роботы «улыбаются и периодически моргают». К зарядным станциям подключаются сами.

1X привлекла внимание после того, как компания OpenAI предоставила инженерам бренда свои чипы с искусственным интеллектом, а также вложила деньги в развитие проекта. В рамках первого раунда финансирования бюджет составлял $25 млн., второй раунд — уже $100 млн.

Компания подчеркнула, что роботы на демонстрационном видео не управлялись человеком в удаленном режиме, при подготовке материала не использовались монтажные склейки, ускорение видео, не было запрограммированных последовательностей. Все действия машин контролировались через нейронные сети.

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1X Eve оказались удивительно способными по сравнению с другими роботами. Они раскладывают вещи по коробкам и лоткам, собирают игрушки с пола, становятся на зарядку, руками подключая к себе кабель питания и отключая его, когда он больше не нужен, и открывают перед собой двери, если необходимо войти в соседнее помещение. В разработке у 1X также есть двуногая версия робота под названием Neo. Как и в случае с Eve, этих роботов создают таким образом, чтобы они быстро учились новым действиям.

Как утверждает разработчик, последний этап для коммерческих версий робота сможет осуществляться на месте у клиентов. Оператору потребуется сначала самому продемонстрировать системе необходимую последовательность действий — система глубокого обучения многократно прогонит задачу через систему моделирования с учетом различных случайных факторов и подготовит машины к непосредственной работе.