MedOne построит в Израиле два подземных дата-центра

Израильская компания MedOne построит на территории страны два новых подземных дата-центров, которые расположатся за пределами Тель-Авива. По сообщению ресурса Datacenter Dynamics, инвестиции в проект оцениваются приблизительно в $270 млн.

MedOne была образована в 1997 году и ранее полностью принадлежала семье Ливнат, одной из богатейших в Израиле. Компания предлагает «колокейшн»-сервисы, облачные услуги и пр. В 2022 году 49% в структуре MedOne было продано американской частной инвестиционной компании Berkshire Partners. Инвестором также является van Rooyen Group — инвестиционная группа, возглавляемая бывшим генеральным директором Cologix и нынешним главой Tract Грантом ван Ройеном (Grant van Rooyen).

Планируется создать два дата-центра на трех подземных этажах площадью около 30 тыс. м2. Первая площадка должна быть введена в эксплуатацию в 2026 году, вторая откроется в 2027 году.

Подземные дата-центры широко распространены в Израиле: такое размещение обеспечивает безопасность и непрерывность работы. У MedOne уже есть четыре подземных объекта в Тель-Авиве, Петах-Тикве и Тират-ха-Кармеле общей площадью примерно 25 тыс. м2. На сайте компании говорится, что она строит семь дополнительных ЦОД по всему Израилю общей площадью более 85 тыс. м2 и мощностью 90 МВт.