Впервые DDoS-атака была организована ботнетом из «умных» зубных щеток

Согласно недавнему отчету, опубликованному Aargauer Zeitung, мошенники получили контроль над 3 млн. «умных» зубных щеток, а после задействовали их в рамках DDoS-атаки на веб-сайт швейцарской компании. Был нанесен ущерб, который оценивается в несколько миллионов евро, а владельцы щеток даже не узнали, что стали частью разрушительного хакерского плана.

В отчете не упоминается пострадавшая компания. Также не говорится про бренд щеток, использовавшихся в ботнете. Специалисты поясняют, что главная уязвимость зубных щеток заключалась в простейшей операционной системе, основанной на Java.

По данным компании Fortinet, специализирующейся на кибербезопасности, хакеры берут под контроль любые устройства. Это могут быть маршрутизаторы, телевизионные приставки, камеры наблюдения и многое другое. В итоге каждое устройство, которое так или иначе подключено к интернету, представляет собой потенциальную угрозу и может быть использовано для атаки. Сложность заключается в том, что хакеры не прекращают поиск уязвимостей в программном обеспечении, а происходящее можно назвать самой настоящей гонкой технологий.

Представитель Fortinet Стефан Зюгер подчеркнул важность «осознания рисков», которые несет повсеместное подключение электроники к интернету. Сотрудники компании решили провести эксперимент, подключив к сети незащищенный компьютер. Как выяснилось, хакеры обнаружили ПК через 20 минут и тут же заразили его вредоносным ПО.

Эксперты рекомендуют владельцам умных гаджетов не забывать о необходимости обновления ПО. Конечно, это не дает 100% гарантии безопасности, но позволит разработчикам решать накопившиеся проблемы и закрывать уязвимости.