В Азербайджане представлена бухгалтерская программа Bestbooks для малого и среднего бизнеса

В Азербайджане представлена Bestbooks, бухгалтерская программа для малого и среднего бизнеса, а также компаний, оказывающих бухгалтерские услуги. Разработанная с учётом налогового законодательства и требований бухгалтерского учёта страны, платформа объединяет продажи, расходы, складской учёт, платежи и отчётность в одной системе.

Bestbooks позволяет вести повседневный учёт и готовить отчётность без необходимости собирать данные из нескольких источников. Автоматизация рутинных операций помогает сократить объём ручной работы и упростить управление финансовой информацией.

С учётом требований азербайджанского бизнеса

Программа учитывает местные правила бухгалтерского и налогового учёта, включая требования по НДС. Решение предназначено как для профессиональных бухгалтеров, так и для предпринимателей, которым необходимо контролировать финансовые операции своей компании.

По словам сооснователя и генерального директора Bestbooks Рауфа Велиева, при разработке продукта команда ориентировалась на повседневные задачи местного бизнеса и стремилась создать практичный инструмент, соответствующий требованиям законодательства Азербайджана.

Два варианта использования

Bestbooks доступна в виде облачного сервиса SaaS и версии для установки на собственном сервере компании. Предприятия могут выбрать подходящий вариант с учётом своей ИТ-инфраструктуры, внутренних требований и подхода к хранению данных.

Управление доступом и интеграция с цифровыми сервисами

В системе предусмотрено разграничение прав доступа в зависимости от роли пользователя. Это позволяет определять, какие данные и функции доступны сотрудникам в рамках их должностных обязанностей.

По информации компании, Bestbooks имеет лицензию Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики на осуществление деятельности, связанной с информационными ресурсами и системами персональных данных. Система также зарегистрирована в государственном реестре информационных систем персональных данных.

Платформа интегрирована с «ASAN İmza», SİMA и myGov для работы с соответствующими цифровыми сервисами.

14 дней бесплатного доступа

Компании и специалисты по бухгалтерскому учёту могут бесплатно протестировать Bestbooks в течение 14 дней. Для начала работы не требуется вводить данные банковской карты.

Подробная информация доступна на сайте bestbooks.az.