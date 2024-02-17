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18 февраля, 2024
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NVIDIA запустила суперкомпьютер Eos с 4608 GPU H100

NVIDIA Eos

Компания NVIDIA объявила о запуске суперкомпьютера Eos, предназначенного для приложений искусственного интеллекта. Он базируется на 576 системах DGX SuperPOD H100, каждая из которых включает 8 ускорителей H100 – что дает в общей сложности 4608 единиц. Системы подключены с использованием архитектуры NVIDIA Quantum-2 InfiniBand (400 Гбит/с). Также суперкомпьютер включает 1152 процессора Intel Xeon Platinum 8480C, каждый из которых предлагает 56 ядер.

Суммарная вычислительная мощность FP8 AI суперкомпьютера Eos оценивается в 18,4 экзафлопса. Суперкомпьютер занимает девятое место в рейтинге TOP500.

Разработчик отмечает, что NVIDIA Eos будет использоваться для обучения больших языковых моделей, квантового моделирования, математического предсказания и других задач, связанных с обработкой больших массивов данных. Суперкомпьютер является частью того, что NVIDIA называется «Фабрикой искусственного интеллекта».

Высокую производительность NVIDIA Eos обеспечивают мощные ускорители и интерфейсы компании, а также ее ПО, такое как NVIDIA Base Command и NVIDIA AI Enterprise.

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