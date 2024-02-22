Lenovo Group огласила финансовые результаты третьего квартала 2023/24

Lenovo Group Limited объявляет о раскрытии финансовых результатов за третий операционный квартал 2023–2024 финансового года (Q3FY23/24). Показатели выручки компании увеличились на 3% и составили 15,7 млрд. долл. — рентабельность группы улучшается от квартала к кварталу уже второй раз подряд. Чистый доход (рассчитанный по стандартам, отличным от Гонконгской системы финансовой отчетности HKFRS) составил 357 млн. долл. Маржа чистой прибыли увеличилась по сравнению с прошлым кварталом на 0,4% и составила 2,3%. Выручка от бизнеса, не связанного с ПК, достигла 42%, увеличившись на 1.3 пункта по сравнению с предыдущим годом.

Последовательное улучшение показателей от квартала к кварталу обусловлено устойчивостью основных бизнесов Группы и общей эффективностью проводимых преобразований. Подразделение сервисных решений (Solutions and Services Group — SSG) преодолело важный рубеж в 2 млрд. долл. по выручке, достигло рекордно высокой операционной прибыли с операционной маржой более 20% и продолжило наращивать выручку от управляемых услуг и проектных решений в годовом исчислении на протяжении 11 кварталов подряд. Бизнес инфраструктурных решений (Infrastructure Solutions Group — ISG) второй квартал подряд демонстрирует рост доходов от квартала к кварталу. Совокупный доход от систем хранения данных, программного обеспечения и услуг достиг рекордного уровня в 1 млрд. долл. Направление интеллектуальных устройств (Intelligent Devices Group – IDG) продемонстрировало сильные квартальные результаты с возобновлением роста выручки, опередило рынок и достигло увеличения поставок ПК в годовом исчислении, сохранив лучшую в отрасли рентабельность.

«В прошлом квартале мы выполнили свое обещание и возобновили рост выручки по сравнению с предыдущим годом. Это обусловлено устойчивостью нашего основного бизнеса и эффективностью проводимых преобразований в поставщика сервисных услуг. Наша приверженность инновациям и фокус на искусственный интеллект, возможности карманных и облачных вычислений, портфель интеллектуальных устройств, инфраструктуры, комплексных решений и услуг, а также партнерство с ключевыми лидерами в области развития искусственного интеллекта открывают огромные возможности для устойчивого развития бизнеса».», — отметил Ян Юаньцин, председатель совета директоров и генеральный директор Lenovo.

Лидерство в области ИИ

Lenovo выгодно использует возможности роста, которые открывает эра искусственного интеллекта.

Тренд на гибридный ИИ стимулирует спрос на клиентские решения с ИИ, гибридную инфраструктуру, приложения на основе ИИ, консалтинговые услуги, разработку и обслуживание ИИ-решений.

Lenovo продолжает инвестировать в инновации. Число сотрудников отдела исследований и разработок (R&D) увеличилось по сравнению с прошлым годом и составляет более 25% от общего числа сотрудников Группы компаний. Отношение расходов на R&D к выручке за полный финансовый год достигло исторического максимума.

Кроме того, Lenovo расширяет ключевые стратегические партнерства и постоянно развивает портфель устройств, инфраструктуры, решений и услуг с поддержкой ИИ во всех вертикалях. Среди недавних анонсов — партнерство с компанией Anaconda для ускорения разработки и внедрения ИИ на высокопроизводительных рабочих станциях Lenovo; набор устройств и решений на базе ИИ, анонсированных на ежегодной выставке CES; расширение гибридной облачной платформы для ИИ, новые гиперконвергентные решения ThinkAgile и серверы ThinkSystem; а также предложение «киберустойчивости как услуги» (CRaaS).

Такое планомерное усиление портфеля готовых к ИИ и оптимизированных для ИИ решений является реализацией стратегии Lenovo «ИИ для всех», которая будет способствовать будущему устойчивому росту всей Группы компаний.

Solutions and Services Group (SSG): рекордные выручка и операционная прибыль, расширение портфеля решений и услуг в области ИИ

Показатели группы за третий квартал 23/24 финансового года:

Во третьем квартале SSG побила рекорды как по выручке, так и по прибыли: выручка показала двузначный рост по сравнению с прошлым годом и составила 2 млрд долл. США. Показатель операционной маржи — более 20%.

Услуги по технической поддержке и ПО стали основным источником прибыли для SSG.

Объем управляемых услуг и услуг по проектированию решений увеличился, и в настоящее время они вместе составляют 55% выручки SSG, что на полтора пункта выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. SSG показывает стабильный рост в течение 11 кварталов подряд.

Возможности для устойчивого роста:

SSG активно развивает свои предложения, включая решения для цифровых рабочих мест (DWS), гибридное облако, а также решения и сервисы для устойчивого развития.

SSG сосредоточила свои предложения на поддержке конкретных вертикалей и отраслей с помощью интеллектуальных решений и услуг, заключая крупные сделки с клиентами на нескольких рынках.

Растущий спрос клиентов на технологии ИИ, используемые в промышленных приложениях, и сопутствующие услуги (консультирование, проектирование и развертывание) стимулируют внедрение услуг искусственного интеллекта в различных вертикалях.

Infrastructure Solutions Group (ISG): использование преимуществ ИИ-инфраструктуры

Показатели группы за третий квартал 23/24 финансового года:

ISG бизнес второй квартал подряд демонстрирует рост доходов от квартала к кварталу.

Совокупный доход от систем хранения данных, программного обеспечения и услуг достиг рекордного уровня в 1 млрд долл. США.

Это позволяет компании укрепиться в тройке крупнейших мировых поставщиков инфраструктуры для систем хранения данных и искусственного интеллекта.

Возможности для устойчивого роста:

Ожидается, что рынок серверов искусственного интеллекта будет расти в два раза быстрее, чем рынок серверов в целом.

ISG развивает ключевые стратегические партнерства для укрепления конкурентоспособности своего портфеля решений.

Развитие искусственного интеллекта рождает спрос на интеллектуальную инфраструктуру (более высокая производительность, интеллектуальное управление и более низкое энергопотребление). Портфель ИИ-предложений Lenovo включает решения Edge to Cloud, программу AI Innovators и центры ИИ инноваций, предоставляющие вертикальные и горизонтальные решения, прошедшие предварительную проверку.

Intelligent Devices Group (IDG): возобновление роста и укрепление лидерства на рынке

Показатели группы за третий квартал 23/24 финансового года:

Подразделение интеллектуальных устройств (IDG) продемонстрировало сильные квартальные результаты с возобновлением роста выручки благодаря четкой стратегии, последовательным инвестициям в инновации и операционной эффективности.

Продолжающееся восстановление рынка ПК привело к тому, что IDG превзошла рынок и вернулась к росту поставок в годовом исчислении с самой высокой долей рынка со времен Covid — почти 24%. Северная Америка продемонстрировала рост доходов от продаж ПК на 20 % по сравнению с предыдущим годом.

Бизнес, не связанный с ПК, показал многообещающий рост. Направление мобильных устройств (смартфонов и планшетов) вернулось к высокому двузначному росту поставок в годовом исчислении со значительной премией к рынку более чем на 20 пунктов. Поставки смартфонов выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом наблюдался гиперрост в Азиатско-Тихоокеанском регионе, регионе EMEA и Северной Америке.

Возможности для устойчивого роста:

Тренд на гибридный ИИ будет стимулировать спрос на клиентские устройства с поддержкой ИИ, за этим последует очередной цикл обновления парка устройств в домохозяйствах и среди корпоративных пользователей, создавая потенциал для роста и повышения маржи.

У Lenovo есть уникальная возможность разработать полностью унифицированный ИИ, охватывающий цифровые экосистемы пользователей, включая ПК, планшеты и смартфоны.

Основные достижения в направлении ESG

За отчетный квартал Lenovo была удостоена: