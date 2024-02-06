После видеоконференции с дипфейками компания отдала мошенникам $25,6 млн

Транснациональная компания из Гонконга потеряла 200 млн. гонконгских долларов, что составляет около $26 млн., из-за мошенников, использовавших технологию дипфейка на новом уровне.

Злоумышленники смогли убедить работника компании перечислить указанную сумму с помощью фальшивого группового видеозвонка, в котором с помощью дипфейка участвовали поддельный финансовый директор и несколько сотрудников.

Полиция отметила, что это было первое дело такого рода для Гонконга. В предыдущих случаях мошенники обманывали жертв с помощью видеозвонков один на один. «В этот раз в ходе видеоконференции с участием нескольких человек все, кого можно было увидеть, оказались фальшивками», — сообщил сотрудник полиции. Мошенникам удалось создать убедительные изображения целевых лиц, которые выглядели и звучали как настоящие люди.

Сотрудник финансового отдела филиала компании сообщил полиции, что в середине января получил фишинговое сообщение от финансового директора компании из Великобритании, в котором говорилось, что необходимо провести секретную транзакцию. Поначалу это вызвало у него сомнения, которые развеяла проведенная мошенниками групповая видеоконференция. На ней он увидел финансового директора, а также других сотрудников компании, они выглядели и говорили как обычные люди. Затем мошенники поддерживали связь с жертвой через платформы обмена мгновенными сообщениями, электронную почту и видеозвонки один на один. В результате он выполнил 15 переводов на общую сумму 200 млн. гонконгских долларов на пять банковских счетов в Гонконге. Спустя неделю сотрудник начал подозревать неладное и обратился в головной офис компании.

В результате проведенного расследования полиция установила, что участники видеоконференции были воссозданы в цифровом виде мошенниками, которые использовали общедоступные видео- и аудиозаписи этих лиц. Расследование этого дела еще продолжается.

Старший инспектор полиции Тайлер Чан Чи-Винг сообщил, что существует несколько способов проверить, является ли человек, появившийся на экране, фальшивым цифровым фейком. Он предложил попросить собеседника делать движения головой, а также задавать вопросы, которые позволили бы определить его подлинность. Необходимо проявлять бдительность, если мошенник будет просить перечислить деньги.