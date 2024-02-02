Apple возглавила рейтинг самых уважаемых компаний в мире в 17-й раз подряд

Компания Apple стала самой уважаемой компанией в мире в 17-й раз подряд. Она опередила Microsoft и Amazon, заняв первое место в списке из 1500 предприятий. Компании оценивались по баллам: в опросах принимали участие более 3700 аналитиков, директоров и руководителей, которые давали отзывы по различным категориям, таким как инвестиционная ценность, качество управления и социальная ответственность.

По данным издания Fortune, технологическому гиганту из Купертино удалось занять первое место в области социальной ответственности, финансовой устойчивости, инноваций и глобальной конкурентоспособности. Однако общий рейтинг компании в этом году составил 8,19, что существенно ниже, чем 8,65 в прошлом году.

В конце 2023 года капитализация Apple превысила отметку в $3 трлн. Аналитики полагают, что к концу 2024 года капитализация компании достигнет $4 трлн., при этом только ее подразделение услуг будет оцениваться в пределах от $1,5 до $1,6 трлн.

Microsoft занял второе место в рейтинге, но был признан лидером в индустрии компьютерного программного обеспечения. Amazon опустился на третье место, но в сфере интернет-услуг и розничной торговли ему по-прежнему нет равных.

В список самых уважаемых компаний мира по версии журнала Fortune входят 1000 крупнейших компаний из США и 500 компаний из других стран. Чтобы получить право на участие в рейтинге, компании должны иметь годовой доход в размере $10 млрд. или более. Позже Fortune сузил список до 660 компаний, уделив в отчете основное внимание тем организациям, которые принесли наибольший доход.