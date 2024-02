Подписчики расширенных PS Plus получат в феврале Assassins Creed Valhalla и Need for Speed Unbound и другие игры

Компания Sony опубликовала список бесплатных игр, которые будут доступны для подписчиков расширенных PS Plus в феврале. Среди прочего, в подборку вошли Assassin’s Creed Valhalla, Need for Speed Unbound, обновленная версия The Outer Worlds и Tales of Arise.

Игры для PS Plus Extra и Premium:

Need for Speed Unbound (PS5);

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (PS5);

Tales of Arise (PS4, PS5);

Assassin’s Creed Valhalla (PS4, PS5);

LEGO Worlds (PS4);

LEGO Jurassic World (PS4);

Roguebook (PS4, PS5);

Rogue Lords (PS4);

Tales of Zestiria (PS4).

Игры для PS Plus Premium | Classics:

Resistance: Retribution (PS4, PS5);

Jet Rider 2 (PS4, PS5);

Tales of Symphonia (PS4, PS5);

Tales of Vesperia (PS4, PS5).

Все игры станут доступны для загрузки с 20 февраля.