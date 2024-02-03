3 ключевых технотренда, на которые стоит обратить внимание в 2024 году

Аналитики Gartner в 2024 году, среди прочих прогнозов, ожидают рост интереса к экологически безопасным технологиям, становление рынка «машинных клиентов», а также актуализацию управления рисками, что может сопровождать внедрение искусственного интеллекта. Пер Овергаард, технический директор Lenovo ISG в регионе EMEA, поделился рекомендациями о том, как предприятия могут уже сейчас начать извлекать выгоду из этих тенденций.

Устойчивые технологии

В 2024 году все большее число IТ-руководителей будет иметь целевые показатели устойчивого развития в своих KPI и все чаще будет нести прямую ответственность за влияние используемых ими технологий на экологию, причем не только внутри своих организаций, но и во всей цепочке поставок. По данным Gartner, «к 2027 году 25% вознаграждений IТ-директоров будет так или иначе связано с устойчивыми технологиями».

Глобальные нормы требуют от организаций прозрачности их деятельности в области ESG. Демократизация ИИ выведет на первый план необходимость оценки преимуществ и недостатков этой технологии. По данным Международного энергетического агентства, ИИ потребляет гораздо больше энергии, чем обычные вычисления. Инвестиции в устойчивые технологии помогут организациям открыть новые бизнес-модели и решения, даже если изначально это кажется невыгодным.

Машинные клиенты

Покупатель будущего не всегда будет человеком. Вместо этого значительная часть коммерции будет осуществляться машинами в автоматическом режиме. По подсчетам Gartner, рынок «машинных клиентов исчисляется триллионами и к 2025 году будет насчитывать не менее 15 млрд. подключенных устройств».

Наиболее распространенный сегодня пример машинного клиента — автомобили Tesla, которые способны автономно диагностировать механические проблемы и заказывать необходимые детали без участия человека. В ближайшие годы количество машинных клиентов будет расти, сформируются автоматизированные рынки, которые будут бороться за расположение роботов-покупателей как в потребительском, так и в B2B сегментах.

К 2025 году машины-покупатели смогут делать оптимизированный выбор из различных товаров на основе правил. А к 2026 году машины будут определять потребности клиентов на основе контекста и их предпочтений. Организации будут создавать платформы специально для таких транзакций. К 2030 году 15-20% доходов торговых и сервисных компаний будут приносить машинные клиенты. Это означает, что IТ-лидеры, которые уже сегодня изучают customer journey машинных клиентов для внедрения таких операций в свои цифровые торговые площадки, могут рассчитывать на оптимизацию циклов продаж и увеличение доходов.

Управление рисками ИИ

В этом году руководители компаний будут решать проблемы, связанные с внедрением ИИ и управлением тем, как сотрудники его используют. По прогнозам Gartner, «к 2026 году компании, внедрившие инженерные практики ИИ для создания и управления адаптивными системами ИИ, превзойдут своих коллег по эффективности и времени, затраченному на внедрение моделей ИИ, как минимум на 25%».

Руководителям компаний уже сейчас следует озаботиться разработкой комплексного подхода по управлению рисками ИИ и определить политику допустимого его использования, которая должна включать классификацию данных, управление доступом к приложениям ИИ и другие превентивные меры. Учитывая широкое внедрение ИИ, такие компании получат полезную фору и значительное вознаграждение за дальновидность уже в ближайшем будущем.

Пер Овергаард (Per Overgaard), исполнительный директор Lenovo Infrastructure Solutions Group в регионе EMEA