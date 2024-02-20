BenQ представил лазерный проектор с яркостью 4000 ANSI-люмен

Компания BenQ пополнила линейку своих проекторов новой моделью LW650. Устройство сочетает в себе портативность, качество изображения и энергосбережение. Вес проектора составляет 2,9 кг.

Главным преимуществом LW650 является наличие мощного лазерного источника света, обеспечивающего яркость 4000 люмен. Этого достаточно для качественной проекции контента даже при высоком уровне фонового освещения. Кроме того, проектор оснащен технологиями, позволяющими экономить электроэнергию. По заявлению производителя, LW650 потребляет на 70% меньше энергии по сравнению с другими моделями различных компаний. Он автоматически регулирует светоотдачу в зависимости от яркости содержимого и обладает режимом ожидания и функцией автоматического выключения для экономии энергии.

Проектор поддерживает широкий цветовой спектр с коэффициентом контрастности 3 000 000:1 и отображает до 1,07 млрд. цветов. Собственное разрешение проектора составляет 1280 x 800 пикселей (WXGA), а совместимость с входным разрешением достигает 3840 x 2160 пикселей. Это делает BenQ LW650 подходящим для воспроизведения разнообразного мультимедийного контента. Для подключения к источнику видеосигнала предусмотрены порты HDMI и Type-C.

Цена лазерного проектора BenQ LW650 пока не объявлена. Ожидается, что он будет дешевле, чем проектор BenQ LH650, цена которого в настоящее время составляет $1199.