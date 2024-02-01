Обновление Telegram улучшает возможности раздела «Избранное»

Мессенджер Telegram выпустил первое масштабное обновление в этом году. Разработчики представили переработанный раздел «Избранное» и ряд других улучшений. Обновление превращает раздел «Избранное» в систему хранения ссылок, мультимедиа и текстов.

Просмотр сохраненных сообщений чата

В режиме «Просмотреть как чаты» представлен список чатов, из которых пользователь пересылал сообщения в «Избранное» — в том числе из личных переписок, каналов и групповых бесед. Любой из чатов можно закрепить в начале перечня. Режим активируется по нажатию на заголовок «Избранное».

Premium-теги для сохраненных сообщений

К сообщениям в «Избранном» можно добавлять теги. Процесс аналогичен выбору реакции — по умолчанию в роли тегов выступают эмодзи. Например, реакцией «самолет» можно отмечать сообщения, сохраненные для путешествий. Подобным методом можно отмечать списки покупок или заметки. Поиск по тегам осуществляется через удержание необходимого эмодзи, или через вбивание его в строку поиска. Функция доступна только для подписчиков Premium.

Обновленный поиск

В результатах поиска по чатам теперь проще ориентироваться за счет режима «Показать списком». Все совпадения отражаются в компактном списке.

Ускоренная загрузка и высокое качество «Историй»

Пользователи с Premium-подпиской смогут просматривать и выкладывать «Истории» в более высоком качестве. Можно будет принудительно снизить качество, если интернет медленный или нужно сэкономить трафик. Кроме того, у подписчиков Premium «Истории» загружаются в 4 раза быстрее.

Значки приложения на macOS

Нативное приложение Telegram для macOS предлагает выбрать кастомизировать значок, который отображается в док-баре. Есть 15 вариантов.

Бесшумная регистрация

Новые пользователи, зарегистрировавшиеся в Telegram, смогут отключить уведомления для других о том, что они присоединились к мессенджеру.

В списке нововведений также есть функции, которые дебютировали в двух минорных обновлениях Telegram в январе. Все новые функции уже доступны пользователям iOS и Android.