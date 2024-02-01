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1 февраля, 2024
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Какие профессии сможет заменит ИИ

ИИ

Theresanaiforthat.com представляет собой масштабную и удобную в использовании библиотеку искусственного интеллекта, предлагающую более 10 тыс. разнообразных ИИ-сервисов. Платформа разработана для того, чтобы упростить поиск и выбор идеального решения, использующего нейронные сети для любых конкретных задач. Пользователю достаточно просто описать свои потребности или задачу, которую он хочет решить с помощью ИИ, и система предоставляет список подходящих сервисов, отсортированных по дате их создания и функциональности.

Академический журнал Journal of Organizational Behavior с помощью данной платформы проанализировал рынок труда и составил рейтинг профессий, в которых с большой вероятностью будет превалировать искусственный интеллект. Возглавляет список менеджер по связям с общественностью. Автоматизация работы в конкретной сфере составляет 98%.

Топ-10 рейтинга

Если вы работник одной из перечисленных выше сфер, то возможно уже пора задуматься о получении дополнительной квалификации. Меньше всего стоит беспокоиться техникам, медсестрам, пианистам и людям других должностей, попавших в конец рейтинга.

С полным списком можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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