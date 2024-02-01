HMD удалила сайт со смартфонами Nokia и рассказала о своих будущих новинках

Компания HMD Global объявила о планах по выпуску смартфонов, наушников, планшетов и кнопочных телефонов под собственным брендом. Сегодня перестал работать официальный сайт Nokia со смартфонами бренда. Ссылка nokia.com/phones переводит на недавно запущенный официальный сайт HMD — hmd.com/en_int.

По заявлению HMD, все новые гаджеты будут соответствовать названию компании — Human Mobile Devices (HMD), или «мобильные устройства для людей». В основном это будут бюджетные модели с длительной поддержкой и высокой ремонтопригодностью.

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Компания выпустила видеоролик, посвященный своим будущим гаджетам. Кроме того, она показала тизеры двух новых аппаратов.

По информации инсайдеров, помимо смартфонов, HMD вскоре выпустит планшет, который на самом деле является обновленной версией оригинального Nokia T21.

HMD полностью избавится от торговой марки Nokia в мобильных устройствах в 2026 году. После этого знаменитый бренд будет представлен только на рынке телекоммуникационного оборудования.