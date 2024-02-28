Общение для всех: теперь изучать жестовый язык стало еще проще

Сайт jestdili.az, созданный Nar совместно с Университетом ADA и Общественным объединением поддержки глухих был полностью обновлен. Первый электронный словарь жестового языка позволяет людям с нарушениями речи и слуха и их близким изучать азербайджанский жестовый язык онлайн в любом месте и в любое время совершенно бесплатно.

В новой версии jestdili.az представлено 4000 видеопереводов, в том числе 500 предложений с примерами их использования в повседневной жизни. В целом, интерфейс jestdili.az был полностью переработан для обеспечения удобства пользователя. Современный дизайн, интуитивно понятная категоризация, обновленная система поиска и многие другие функции были реализованы при поддержке студентов факультета ИТ университета ADA.

Выступая на конференции «Общение для всех», директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Nar Азиз Ахундов отметил, что последние обновления сайта jestdili.az расширят охват этого ресурса. «Помимо того, что мы являемся самым близким оператором нашим клиентам, мы стремимся устранить коммуникационные барьеры и поддержать построение более инклюзивного общества», — подчеркнул Азиз Ахундов.