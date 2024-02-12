MSI представил мини-ПК Cubi N ADL с пассивным охлаждением

Компания MSI представила новый мини-ПК Cubi N ADL с пассивным охлаждением, предназначенный для корпоративного сегмента. Устройство выполнено в корпусе объемом 0,66 л. и весит всего 540 гр. Габариты составляют 124 x 124 x 53,7 мм.

Мини-ПК MSI Cubi N ADL построен на четырехъядерном процессоре Intel Processor N200 или N100 (TDP 6 Вт). Объем оперативной памяти (DDR4-3200) составляет до 16 Gb, для хранения данных имеются слоты для M.2 SSD и 2.5” SSD/HDD.

Для подключения внешних мониторов с разрешением 4K и частотой обновления 60 Hz есть разъемы USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.3. Список интерфейсов дополняют два порта USB 3.2 Gen2 Type-A, два порта USB 2.0 Type-A, два Ethernet и аудиоразъем. Мини-ПК работает под управлением Windows 11 Pro.

Предусмотрены крепление VESA 100×100 и модуль TPM 2.0. В компании отмечают, что ресурс Мини-ПК составляет 246 000 часов наработки на отказ в режиме 24/7. Гарантируется поддержка в течение трех лет.