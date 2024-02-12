Bloomberg: Apple Vision Pro может потребоваться четыре поколения, для достижения «идеальной формы»

Журналист Bloomberg Марк Гурман, со ссылкой на свои источники в команде разработчиков Apple Vision Products, заявил, что для создания «идеальной формы» гарнитуры Vision Pro может потребоваться четыре поколения устройства. Предстоит еще немало работы, прежде чем устройство можно будет считать достаточно усовершенствованным, чтобы клиенты могли использовать его в повседневной жизни.

Многие пользователи Vision Pro считают, что гарнитура слишком тяжелая и громоздкая для длительного использования, у нее небольшое время автономной работы, недостаточное количество специализированных приложений, а также есть ошибки в VisionOS.

Гурман считает, что если команда Apple сможет решить эти проблемы в течение четырех поколений (аналогично развитию iPhone, iPad и Apple Watch), то Vision Pro может в конечном итоге заменить iPad.

«Чтобы сделать гарнитуру полноценной заменой iPad, потребуются некоторые обновления оборудования, множество обновлений программного обеспечения и гораздо лучшая поддержка со стороны разработчиков приложений и производителей контента. До тех пор Vision Pro — это по сути прототип, за право тестирования которого вам придется заплатить Apple», — заявил журналист.