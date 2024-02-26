Lenovo представила новые ноутбуки ThinkPad и ThinkBook с искусственным интеллектом

Сегодня на выставке MWC 2024 компания Lenovo представила новые аппаратные и программные решения на базе искусственного интеллекта, которые демонстрируют приверженность компании принципам устойчивого развития. Среди новинок — футуристичный концепт ноутбука ThinkBook с первым в отрасли 17,3-дюймовым прозрачным Micro-LED дисплеем, бизнес-ноутбуки ThinkPad и ThinkBook, портативный дисплей ThinkVision M14t Gen 2, док-станция USB-C Slim Travel Dock и рюкзак ThinkPad Executive. Представленный портфель программных решений включает: Lenovo Identity Advisor — инструмент для мониторинга цифровой идентичности, и Smart Connect — ПО для объединения устройств Lenovo и Motorola в единую экосистему.

Ноутбук с прозрачным экраном

Lenovo предлагает инновационный дизайн ноутбука ThinkBook с 17,3-дюймовым прозрачным Micro-LED дисплеем. В сочетании с клавиатурой на подножке, будто парящей в воздухе, он является образцом революционного hi-tech девайса.

Благодаря возможностям искусственного интеллекта прозрачный экран открывает новые способы для взаимодействия с физическими объектами, позволяя накладывать на них цифровую информацию для создания уникального пользовательского контента. Прозрачный форм-фактор позволяет ноутбуку естественно интегрироваться в окружающую среду. Поддержка электронного пера и возможность переключения между режимом клавиатуры и планшетом для рисования открывают широкий простор для творчества.

Объединение в устройстве инновационных технологий Micro-LED и искусственного интеллекта предлагает новые возможности в области взаимодействия с данными и приложениями, а также имеет множество преимуществ для разработки прозрачных дисплеев и форм-факторов. Высокая насыщенность цветов в сочетании с исключительной контрастностью и яркостью Micro-LED экрана в 1000 нит обеспечивают оптимальную видимость как в помещении, так и на улице, что делает его одинаково подходящим для работы в практически любых условиях. Кроме того, с помощью оптимизации качества изображения, долговечности и регулируемого коэффициента пропускания можно безопасно работать с конфиденциальными данными или управлять прозрачностью для взаимодействия с объектами реального мира.

Lenovo ThinkBook c прозрачным экраном — это не только пример концепции, но и демонстрация футуристического взгляда на компьютеры с искусственным интеллектом, сочетающие цифровую и физическую среды.

Новое поколение компьютеров с искусственным интеллектом для бизнеса

Новое поколение бизнес-ноутбуков от Lenovo ThinkPad T14 Gen 5, ThinkPad T14s Gen 5, ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 и ThinkBook 14 2-в-1 Gen 4 на базе процессоров Intel Core Ultra в том числе с Intel vPro и ОС Windows 11 предлагают оптимальную экосистему аппаратных и программных ИИ-решений для обеспечения повышенного уровня безопасности, энергоэффективности и захватывающих впечатлений. Благодаря постоянно растущему набору приложений, которые используют систему ускорения ИИ, пользователи могут наслаждаться расширенными возможностями.

Новая линейка бизнес-ноутбуков имеет встроенный в Windows интеллектуальный чат-помощник Copilot или Copilot для Microsoft 365, для быстрого вызова которого на клавиатурах представленных моделей имеется специальная физическая клавиша Copilot. С помощью Copilot пользователям доступны следующие возможности: краткое изложение содержания веб-страниц, составление электронных писем и других.

ПК и смарт-устройства Lenovo предлагают пользователям наиболее полные возможности для персонализации, помогая оптимизировать рабочие процессы и повысить производительность. Ноутбуки ThinkPad и ThinkBook ускоряют рабочие процессы благодаря программным инструментам с поддержкой искусственного интеллекта, будь то совместная работа с коллегами, встречи с клиентами, анализ данных или создание контента.

Ноутбуки ThinkPad T

Серия ThinkPad T — создана для требовательных бизнес-пользователей, которые ищут высокопроизводительные и прочные устройства с новейшими функциями для повышения повседневной производительностии. ThinkPad T14, T14s и T16 последнего поколения отличаются элегантной панелью, на которой расположены 5-Мп камера и микрофоны с функцией шумоподавления. Благодаря обновленному дизайну коммуникационной панели рамки, обрамляющие экран, стали более узкими, а открытие устройства одной рукой стало еще удобнее и легче.

На клавишах клавиатуры ноутбуков ThinkPad серии T предусмотрены тактильные метки , анонсированные еще на ThinkPad X1 Carbon Gen 12 и ThinkPad X1 2-в-1 Gen 9. Это сделано для того, чтобы облегчить пользователям с ослабленным зрением навигацию по клавиатуре. Кроме того, клавиши CTRL и Fn поменяны местами для более интуитивного использования. Еще несколько преимуществ обновленной линейки:

Двойное нажатие на TrackPoint открывает быстрое меню TrackPoint с настройками функций микрофона или камеры.

с настройками функций микрофона или камеры. Приложение Lenovo View , работающее на нейронном процессоре Intel Core Ultra для снижения нагрузки на центральный процессор (CPU), предоставляет инструменты для улучшения видео с камеры, в том числе Low Light Enhancer.

, работающее на нейронном процессоре Intel Core Ultra для снижения нагрузки на центральный процессор (CPU), предоставляет инструменты для улучшения видео с камеры, в том числе Low Light Enhancer. 3M Optical Film доступно для установки на модели ThinkPad T14 Gen 5 и T14s Gen 5 с WUXGA-дисплеями. Встроенная оптическая пленка увеличивает яркость дисплея до 400 нит, потребляя при этом на 16% меньше энергии.

доступно для установки на модели ThinkPad T14 Gen 5 и T14s Gen 5 с WUXGA-дисплеями. Встроенная оптическая пленка увеличивает яркость дисплея до 400 нит, потребляя при этом на 16% меньше энергии. В новых моделях ThinkPad T14 и T16 появилось больше возможностей для апгрейда и самостоятельного ремонта.

ThinkPad T14 Gen 5 также будут доступы на базе процессоров AMD Ryzen серии 8040 со встроенным AMD Ryzen AI.

Инновации для устойчивого развития

Компания Lenovo внедряет в свою цепочку поставок продукты и сервисы, ориентируясь на принципы экономики замкнутого цикла. Такой подход предусматривает ответственный подбор поставщиков и минимизацию отходов, разборку и переработку продукции и связанного с ним сырья, упрощение ремонта и модернизации устройств, продлевая срок их службы. Компания постоянно совершенствует собственные бизнес-процессы и ставит перед собой цель увеличить использование переработанного пластика (PCR) до 300 миллионов фунтов, переработать 800 миллионов фунтов отслуживших свой срок изделий к 2025–2026 гг., а также повысить экологичность упаковки.

ThinkPad T14 Gen 5 и T16 Gen 3 были разработаны при поддержке команды iFixit Solutions с целью повышения ремонтопригодности новых ноутбуков: теперь в число заменяемых пользователем самостоятельно деталей входят не только быстросъемный аккумулятор, но два слота для заменяемых модулей оперативной памяти SO-DIMM и WWAN, а также визуальные индикаторы для облегчения ремонта. С учетом рекомендаций iFixit компания Lenovo создала новые руководства по ремонту для всех компонентов с возможностью самостоятельной замены, а также упростила заказ этих частей. В результате этих улучшений ThinkPad T14 Gen 5 и T16 Gen 3 получили предварительный балл ремонтопригодности iFixit — 9,3 из 10.

Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2

Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 — это воплощение инноваций и практичности, предлагающее высокомобильным профессионалам, таким как работники страховых компаний, здравоохранения или правоохранительных органов, надежное и универсальное устройство для выполнения их специфических задач, включая функции фото и видео, заполнение электронных форм, использование цифровой подписи и т.д.

Устройство оснащено дисплеем с соотношением сторон 3:2, защищенным Corning Gorilla Glass, обеспечивающим оптимальную прочность и потрясающие визуальные впечатления. Ноутбук работает на базе процессоров Intel Core Ultra U последнего поколения. Благодаря чипу с поддержкой искусственного интеллекта производительность устройства вышла на новый уровень, обеспечивая бесперебойную работу всех элементов системы. Доступен ряд конфигураций с памятью до 32 ГБ LPDDR5x. Съемная клавиатура-чехол Lenovo ThinkPad X12 Detachable Gen 2 имеет подсветку и трехкнопочную TrackPad панель с возможностью подключения цифрового пера. Встроенная камера 5 МП в паре с инфракрасной c 8 МП — обеспечивают кристально чистую картинку при видеозвонках и открывают впечатляющие возможности фотосъемки в любом месте. Наличие опции LTE модема CAT16 4G WWAN помогает всегда оставаться на связи.

ThinkBook 2-в-1

Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 2-в-1 Gen 4 впечатляет новой конструкцией петель экрана, благодаря чему корпус устройства стал уже — 16,85 мм и легче — 1,64 кг. Тонкая рамка обрамляет 14-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10, благодаря чему соотношение экрана и корпуса составляет 90%. Клавиатура ноутбука имеет увеличенный тачпад, а клавиши с ходом 1,5 мм обеспечивают комфорт пользователя и точный набор текста. Новое магнитное перо Magnetic Slim Pen предоставляет больше возможностей для работы с сенсорным экраном, а для дополнительной безопасности и удобства ThinkBook 14 2-в-1 Gen 4 оснащен считывателем отпечатков пальцев Match-on-Chip и дополнительной инфракрасной камерой с защитной шторкой.

При разработке ThinkBook 14 2-в-1 Gen 4 Lenovo уделила приоритетное внимание мощным вычислительным возможностям искусственного интеллекта, включив в устройство на программном и аппаратном уровне функции, направленные на оптимизацию работы всех его систем, и интеллектуальные программные инструменты. Smart Power помогает достичь правильного баланса между мощностью, производительностью и временем автономной работы, а Smart Meeting улучшает качество конференцсвязи, звука и видео. Корпус ноутбука на 50% состоит из переработанного алюминия, а для производства клавиш и других деталей применялся переработанный пластик (PCC).

Аксессуары Lenovo для мобильной офисной экосистемы

Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 (Touch) — это 14-дюймовый мобильный монитор с 10-точеным емкостным сенсорным экраном с поддержкой до 4 096 уровней нажатия. Монитор имеет соотношение сторон 16:10, обладает яркостью 300 нит, разрешением 2240 x 1400, контрастностью 1500:1 и 100% охватом цветового пространства sRGB. Панель IPS и трехсторонняя почти безрамочная конструкция максимально увеличивают площадь обзора взаимодействия. Применяемые в дисплее технологии Natural Low Blue Light и Eyesafe сертифицированы TÜV Rheinland.

Монитор весит менее 700 грамм и имеет тонкий корпус всего 4,6 мм. В основании монитора предусмотрен двойной USB-C разъем для подключения ноутбука или смартфона или зарядки как самого монитора, так и сквозной зарядки других устройств. Широкий диапазон регулировок (наклон, поворот и подъем), переключение между портретным и ландшафтным режимами осуществляются с помощью L-образной подставки-основания монитора и датчиков автоматического поворота, а регулировать настройки дисплея можно с помощью экранного меню.

Lenovo ThinkPad Executive — стильный, вместительный и практичный рюкзак для ноутбука 16”. Он сконструирован специально для бизнес-пользователей, которые постоянно находятся в движении. Рюкзак имеет два потайных отделения и карман с блокировкой радиочастотных сигналов. Для максимальной устойчивости к износу и разрывам рюкзак выполнен из сверхпрочных материалов, таких как 2520D Ballistic из переработанного полиэтилена, рип-стопа, в качестве фурнитуры используются металлические пряжки и застежки.

Док-станция Lenovo USB-C Slim Travel Dock — идеальный помощник для удаленных сотрудников. Благодаря продуманно расположенным восьми портам, она сочетает в себе стиль и функциональность, обеспечивая гибридную производительность в любом месте. Наряду с поддержкой разрешения 4K при 60 Гц для высококачественного изображения, она также гарантирует бесперебойную передачу данных через порты USB благодаря инновационной системе управления кабелями. Корпус док-станции на 66% состоит из переработанного пластика.

Smart Connect для единой экосистемы

Lenovo и Motorola объединили свои усилия, чтобы представить Smart Connect — программное решение, объединяющее цифровые экосистемы двух компаний для создания единого пространства для работы с несколькими устройствами. С помощью Smart Connect пользователи могут переключаться между ПК, телефоном и планшетом, сохраняя непрерывность работы, безопасно обмениваться файлами, получать доступ к мобильным приложениям на ПК или управлять уведомлениями на телефоне.

С помощью Smart Connect реализуется бесшовная модель потребления и работы с контентом. Пользователи могут смотреть фильм на планшете и простым свайпом руки переслать его на компьютер; начать слушать подкаст на смартфоне и закончить — на ноутбуке дома; создать документ или презентацию на ноутбуке, а продолжить редактирование на планшете или смартфоне.

Smart Connect позволяет управлять устройствами с помощью общей мыши или клавиатуры, использовать камеру высокого разрешения на телефоне Motorola в качестве веб-камеры и даже превратить телефон в точку доступа к интернету для своего планшета или ноутбука. Кроме того, благодаря функции Share Hub пользователи могут мгновенно обмениваться заметками, редактировать документы и воспроизводить фильмы высокого разрешения на связанных устройствах без необходимости передачи файлов или создания дополнительной копии.

Централизация и защита личных данных

Lenovo представила Lenovo Identity Advisor — решение на базе Norton для мониторинга цифровой идентичности, которое предупреждает пользователей о подозрительной активности и помогает им защитить свои данные в случае попытки их компрометации. Lenovo Identity Advisor разработан для активных пользователей онлайн-сервисов, маркетплейсов и платформ для гейминга и социальных сетей, и представляет собой централизованный инструмент для защититы личной информации пользователя.

Lenovo Identity Advisor мониторит dark web и файлообменные сети на предмет наличия в них персональных данных пользователя и потенциальных угроз. В некоторых регионах Lenovo Identity Advisor может мониторить аккаунты в социальных сетях и уведомлять пользователей об изменении настроек аккаунта, обмене опасными ссылками, обнаружении неприемлемого контента и т.п. Если аккаунт пользователя скомпрометирован, специалисты сервиса проконсультируют по вопросам безопасности. Операторы службы поддержки Lenovo Identity Advisor также окажут помощь пользователям в аннулировании или замене банковских и ID-карт, в случае взлома или кражи электронного кошелька, проведут мониторинг банковских счетов на предмет подозрительных операций и уведомят пользователя если произошла масштабная утечка данных.