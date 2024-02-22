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22 февраля, 2024
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Lionsgate Movies представила трейлер фильма по игре Borderlands

Borderlands

Спустя почти 10 лет после анонса экранизации Borderlands, студия Lionsgate Movies выпустила полноценный трейлер этого авантюрного боевика. Трейлер вкратце знакомит зрителей с особенности жизни на Пандоре, объясняет завязку и показывает главных героев — банду Искателей Хранилища во главе с Лилит (Кейт Бланшетт). Стилистика картины напоминает «Стражами Галактики».

В сети также появились постеры персонажей. Помимо центральной героини на них запечатлены Роланд (Кевин Харт), доктор Патриция Таннис (Джейми Ли Кёртис), Крошка Тина (Ариана Гринблатт), Криг (Флориан Мунтяну) и Железяка (Джек Блэк).

Премьера фильма состоится 9 августа.

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