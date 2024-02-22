Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают рост числа и уровня сложности целевых атак программ-вымогателей

За 2023 год по сравнению с 2022-м количество кибергрупп, проводящих целевые атаки с использованием программ-вымогателей, увеличилось в мире на 30%, а число их жертв — на 70%. Такие данные были получены специалистами «Лаборатории Касперского» и представлены в рамках Kaspersky CyberSecurity Weekend в Малайзии.

Целевые атаки с использованием программ-вымогателей — это целый бизнес. Кибергруппы находят «партнёров» для проведения масштабных вредоносных операций. В отличие от массовых атак, в которых жертвой может стать кто угодно, организаторы целевых тщательно выбирают мишени — правительства, конкретные организации или отдельные группы людей внутри того или иного предприятия. В 2023 году хакеры-вымогатели получили платежи на сумму более 1 млрд долларов США.

Специалисты «Лаборатории Касперского» исследовали в 2023 году деятельность около 60 кибергрупп, проводящих атаки с использованием программ-вымогателей (в 2022-м таких групп было 46), и обнаружили инциденты, которые свидетельствуют о сотрудничестве между злоумышленниками. В некоторых случаях одни группы продавали доступ к корпоративным сетям и системам другим — способным проводить сложные атаки. Целевые атаки с использованием программ-вымогателей включают несколько этапов, и сотрудничество такого рода позволяет кибергруппам сэкономить время и сразу приступить к анализу сети или её заражению.

«Хакеры-вымогатели очень упорны и требуют огромные выкупы. Если жертва отказывается платить, они часто угрожают обнародовать похищенные данные. Мы напоминаем, что в рамках инициативы No More Ransom доступны бесплатные инструменты для дешифровки, разработанные нашими специалистами. Их скачали более 360 тысяч раз за пять лет», — комментирует Дмитрий Галов, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».

Для защиты бизнеса от атак программ-вымогателей «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям: