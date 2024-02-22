Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают рост числа и уровня сложности целевых атак программ-вымогателей

За 2023 год по сравнению с 2022-м количество кибергрупп, проводящих целевые атаки с использованием программ-вымогателей, увеличилось в мире на 30%, а число их жертв — на 70%. Такие данные были получены специалистами «Лаборатории Касперского» и представлены в рамках Kaspersky CyberSecurity Weekend в Малайзии.
Целевые атаки с использованием программ-вымогателей — это целый бизнес. Кибергруппы находят «партнёров» для проведения масштабных вредоносных операций. В отличие от массовых атак, в которых жертвой может стать кто угодно, организаторы целевых тщательно выбирают мишени — правительства, конкретные организации или отдельные группы людей внутри того или иного предприятия. В 2023 году хакеры-вымогатели получили платежи на сумму более 1 млрд долларов США.
Специалисты «Лаборатории Касперского» исследовали в 2023 году деятельность около 60 кибергрупп, проводящих атаки с использованием программ-вымогателей (в 2022-м таких групп было 46), и обнаружили инциденты, которые свидетельствуют о сотрудничестве между злоумышленниками. В некоторых случаях одни группы продавали доступ к корпоративным сетям и системам другим — способным проводить сложные атаки. Целевые атаки с использованием программ-вымогателей включают несколько этапов, и сотрудничество такого рода позволяет кибергруппам сэкономить время и сразу приступить к анализу сети или её заражению.
«Хакеры-вымогатели очень упорны и требуют огромные выкупы. Если жертва отказывается платить, они часто угрожают обнародовать похищенные данные. Мы напоминаем, что в рамках инициативы No More Ransom доступны бесплатные инструменты для дешифровки, разработанные нашими специалистами. Их скачали более 360 тысяч раз за пять лет», — комментирует Дмитрий Галов, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».
Для защиты бизнеса от атак программ-вымогателей «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям:
- регулярно обновлять программное обеспечение на всех устройствах, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться уязвимостями и проникнуть в корпоративную сеть;
- создавать автономные резервные копии важных данных и обеспечить возможность быстро получить к ним доступ в экстренной ситуации;
- использовать надёжное решение для защиты конечных точек, такое как Kaspersky Security для бизнеса, в котором реализовано предотвращение запуска эксплойтов, обнаружение поведенческих факторов потенциального заражения и механизм устранения последствий, способный отменить вредоносные действия. Этот продукт также имеет механизмы самозащиты, которые могут предотвратить его удаление злоумышленниками;
- предоставлять специалистам SOC-центра доступ к самым свежим данным об угрозах, например к порталу Kaspersky Threat Intelligence Portal, на котором собраны данные о кибератаках, накопленные за 25 лет работы «Лаборатории Касперского». Свободный доступ к базовым функциям открыт по сcылке https://opentip.kaspersky.com/;
- использовать комплексные защитные решения, которые позволят выстроить гибкую и эффективную систему безопасности, включающую в себя обеспечение надёжной защиты рабочих мест, выявление и остановку атак любой сложности на ранних стадиях, сбор актуальных данных о кибератаках в мире и обучение сотрудников базовым навыкам цифровой грамотности. Комбинации таких решений под потребности компании любого масштаба содержатся в линейке продуктов для защиты бизнеса Kaspersky Symphony.