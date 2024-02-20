FileOrbis стремится предоставить клиентам в Азербайджане уникальный опыт по организации и анализу файлов

Управление файлами традиционно является частью операционных систем, но современные требования выходят за границы того, что нам предлагает стандартный функционал этих процессов. Разработчик локальной системы управления файлами FileOrbis предлагает более широкие возможности по организации и анализу файлов. Рассказать более подробно об этом решении мы попросили директора компании по продажам в Турции и Азербайджане Гизем Биркан (Gizem Bircan).

— Можете ли вы кратко описать возможности решения FileOrbis?

— FileOrbis стал пионером в области управления контентом и безопасностью в 2012 году. Благодаря стратегической трансформации, начатой компанией в 2020 году, мы выступили в качестве активного игрока на международной арене. Постоянно уделяя внимание инновациям и развитию, FileOrbis стремится расширять технологическое партнерство, укрепляя свои позиции лидера отрасли. Также компания доказала свою влиятельную роль в отрасли, получив высокие оценки в Gartner Market Guide. После родного рынка Турции и выхода на рынки Косово, Австрии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Иордании мы стремимся использовать этот уникальный опыт в Азербайджане и в странах региона.

Стараясь адаптироваться к меняющимся потребностям деловой жизни, FileOrbis расширяет свое географическое присутствие за счет технологического партнерства и вывода на рынок новаторских разработок. Кроме того, мы поддерживаем организации в процессах цифровой трансформации. В настоящее время компания обслуживает более 135 клиентов в корпоративном сегменте и представлена в различных секторах, включая государственный, банковский, финансовый и энергетический. Решая проблемы обмена файлами в каждой отрасли, FileOrbis предлагает продукты, адаптированные к различным потребностям. Например, мы предоставляем интегрированные услуги для повышения безопасности обмена файлами в процессах, совместно используемых несколькими банками на единой банковской платформе. Кроме того, наша компания разработала решения для процессов IT/OT в производственном секторе.

— В чем заключаются ключевые особенности FileOrbis?

— Мы предлагаем самое безопасное, интегрированное, быстрое и простое в использовании программное обеспечение, необходимое для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей клиентов и обеспечения устойчивости бизнеса. FileOrbis — это локальная система управления контентом, оснащенная уникальными функциями управления и контроля, позволяющая вам:

проводить анализ контента и конфиденциальных данных,

обеспечивать сканирование и контроль безопасности,

объединять различные файловые системы,

делиться своими файлами с внутренними и внешними пользователями,

получать доступ к вашим файлам отовсюду.

FileOrbis — это платформа управления контентом, которая позволяет компаниям оптимизировать управление цифровыми файлами и данными. Централизованная платформа позволяет пользователям безопасно хранить, систематизировать, искать и обмениваться файлами. Благодаря передовым алгоритмам индексации и методам извлечения метаданных быстрый и точный поиск файлов на платформе приводит к экономии времени.

— Какие функции безопасности имеет FileOrbis и соответствует ли ваше решение отраслевым нормам?

— FileOrbis обеспечивает соблюдение таких отраслевых норм, как GDPR/KVKK, HIPAA или CCPA, благодаря надежным функциям безопасности. Система сохраняет целостность и конфиденциальность данных с помощью шифрования, контроля доступа и журналов аудита. Более того, FileOrbis может легко интегрироваться с существующими стеками безопасности и CLM клиентов.

— Какие варианты интеграции предлагает FileOrbis?

— FileOrbis позволяет управлять несколькими различными файловыми системами на одной платформе посредством расширенной File System Federation. Эту систему можно интегрировать в существующие файловые среды, пользовательские каталоги и права доступа. Приложения FileOrbis, которые можно размещать на разных уровнях, также можно использовать для решения различных задач в таких областях, как, например, домен или DMZ. Кроме того, они могут работать бесперебойно и автономно благодаря внутренней и внешней интеграции с использованием API и SDK.

В области кибербезопасности FileOrbis может похвастаться обширными возможностями интеграции с различными продуктами в сфере обеспечения информационной безопасности, таким как защита от вредоносного ПО, песочница, DLP, SOAR и CDR, что создает прекрасные возможности для их совместной работы. Кроме того, FileOrbis установил технологическое партнерство и тесно сотрудничает со многими отраслевыми гигантами в таких областях, как управление, анализ и обнаружение нарушений в киберпространстве.

— Какими функциями передачи и обмена файлами наделен FileOrbis?

— Как я отметила выше, FileOrbis может интегрировать процессы управления файлами с такими решениями, как антивредоносное ПО, песочница и DLP. Такое решение может обеспечить соблюдение процессов одобрения отправки файлов, реализацию двухфакторной аутентификации для доступа и получения ссылок, а также проверку расширений файлов с помощью машинного обучения. Функция «Filewall» позволяет определять политики для типов документов, а функция «Watermark» позволяет отслеживать общие файлы в режиме реального времени. FileOrbis облегчает отправку файлов внешним пользователям с различными разрешениями, предлагая защиту с помощью паролей, ограничений по IP и времени. Наше решение также предоставляет возможность отправлять вложения к электронной почте без ограничений размера файла и сообщать об их доставке.

— В Азербайджане FileOrbis тесно сотрудничает с компаниями Techpro DC и B&B Security Alliance. В чем вы видите перспективы этого партнерства?

— Наши компании активно развивают сотрудничество в Азербайджане, предоставляя рынку эффективные решения в области управления цифровыми файлами и обеспечения безопасности данных. Обширная сеть клиентов и прочные деловые отношения, налаженные компанией B&B Security Alliance, позволяют охватить широкую аудиторию решениями FileOrbis. В свою очередь, партнерство с компанией Techpro DC дают нам возможность более эффективно предоставлять собственные решения не только в Азербайджане, но и в таких странах, как Грузия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Кыргызстан, на которые распространяется сфера деятельности дистрибьютора. Оба партнера помогают нам строить новую сеть продаж, обеспечивая высокий уровень обслуживания клиентов и предоставляя им бесценный цифровой опыт.