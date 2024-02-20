Треть специалистов по кибербезопасности считают полученное ими высшее образование недостаточным для текущей работы

Более трети (36%) респондентов в мире, работающих в сфере кибербезопасности, не уверены в эффективности своего высшего образования для работы и продолжают обучение, чтобы противостоять постоянно меняющемуся ландшафту угроз и идти в ногу с развитием отрасли. Таковы данные глобального опроса* «Лаборатории Касперского»: компания решила выяснить отношение специалистов к образованию в отрасли и влияние, которое оно оказывает на их карьерный рост.

Чтобы определить факторы, которые влияют на качество образования в области кибербезопасности, респондентам задавали вопросы про соответствующие компетенции преподавателей; наличие доступа к новейшим технологиям и оборудованию во время обучения и опыт работы над реальными инцидентами в области кибербезопасности; а также про практикоориентированные стажировки.

Специалисты по информационной безопасности из разных стран сходятся во мнении, что система образования во многом может не соответствовать актуальным требованиям отрасли. Так, почти каждый четвёртый (24%) сообщил, что знания, полученные во время обучения, оказались совсем неподходящими для работы в сфере ИБ, а 12% — что они были полезны в незначительной степени. При этом с точки зрения практического опыта работы над реальными проектами в кибербезопасности почти половина (49%) заявили, что вузовская программа такой опыт им предлагала.

«Стремительное развитие технологий и ландшафта киберугроз приводит к тому, что образовательные программы не успевают обновляться и у недавних выпускников по направлению информационной безопасности может недоставать нужных знаний, практического опыта. Мы помогаем вузам уменьшать этот разрыв, вносим свой вклад в учебные программы и образование молодых специалистов. Для этого интегрируем знания наших экспертов в программы обучения, чтобы студенты могли получать одновременно теоретический и практический опыт, а также организуем стажировки и международные конкурсы. К тому же мы придерживаемся позиции, что обновлять знания важно в течение всего карьерного пути, вне зависимости от уровня и актуальности полученного в вузе образования. Только так можно соответствовать требованиям отрасли», — комментирует Евгения Русских, руководитель отдела обучения в сфере информационной безопасности в «Лаборатории Касперского».

Для повышения общего уровня знаний специалистов в области кибербезопасности «Лаборатория Касперского» предлагает использовать многоступенчатый подход:

Вузы могут актуализировать свои учебные программы, сотрудничая с игроками рынка кибербезопасности. Например, в прошлом году «Лаборатория Касперского» запустила новую партнёрскую программу для высших учебных заведений — Kaspersky Academy Alliance. Она позволяет интегрировать в учебный процесс опыт и технологии компании в сфере кибербезопасности. Молодые специалисты могут дополнить свою академическую подготовку реальным опытом работы, например приходя на стажировки в отделы информационной безопасности или R&D. В России «Лаборатория Касперского» реализует программу стажировок для студентов Москвы и Московской области Kaspersky SafeBoard. Специалисты по кибербезопасности могут развивать свои навыки, участвуя в соревнованиях, проводимых различными компаниями и организациями. Так, «Лаборатория Касперского» проводит ежегодный международный студенческий конкурс Secur’IT Cup. С 2017 года в нём приняли участие больше 6 тысяч студентов со всего мира.

* Исследование было проведено по заказу «Лаборатории Касперского» по всему миру.