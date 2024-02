Elcore Azerbaijan: Быстрый старт и ускорение вашего бизнеса с облачными технологиями

В последние годы мысль о необходимости использования облачных инфраструктур все прочнее укрепляется в сознании корпоративных заказчиков. Даже если предприятие не делает крупных ставку на вычисления в публичных облаках, использование облачных решений в той или иной степени становится неотъемлемой частью стратегии и планов развития инфраструктуры большинства предприятий в силу их доступности, экономической эффективности и достаточно высокого уровня надежности. Для предприятий, которые собираются начать использовать облачные решения, становятся актуальными такие вопросы, как «Какую облачную платформу выбрать?», «Какая облачная платформа будет наиболее экономически эффективна для задач моей компании?» и «Как спланировать миграцию сервисов в облако?». С помощью лидирующего дистрибьютора в области облачных решений Elcore Azerbaijan сегодня мы расскажем об основных инфраструктурных сервисах самых популярных облачных провайдеров, таких как Amazon Web Services (AWS), Microsoft CSP, Google Cloud и VMware VMware CSP Program.

Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services (AWS) — это самое распространенное в мире облако с широчайшими возможностями, предоставляющее более 200 полнофункциональных сервисов для центров обработки данных во всем мире. На сегодняшний день облако AWS включает в себя 33 региона физического расположения, где находятся несколько центов обработки данных, и 105 зон доступности. География присутствия вычислительных мощностей AWS покрывает весь земной шар, что обеспечивает самый высокий уровень отказоустойчивости и доступности.

Сервисы AWS включают вычислительные сервисы для ОС Linux, Windows, IOS, хранилища, базы данных, сервисы VDI, сервисы аналитики, сети, сервисы машинного обучения и искусственного интеллекта, мобильные технологии, инструменты для разработчиков, технологии Интернета вещей, средства обеспечения безопасности, корпоративные приложения и многое другое. AWS поддерживает 143 стандарта безопасности и сертификата соответствия, включая PCI-DSS, HIPAA/HITECH, FedRAMP, GDPR, FIPS 140-2 и NIST 800-171, помогая клиентам соответствовать требованиям по всему миру.

Использование сервисов AWS избавляет от крупных стартовых инвестиций в IT, так как они оплачиваются по факту использования. Они обеспечивают готовность к пиковым нагрузкам на вычислительные мощности без простоя оборудования, обладают необходимыми инструментами для отказоустойчивости и катастрофоустойчивости. Благодаря механизмам автомасштабирования, репликации и восстановления эти сервисы заменяют капитальные расходы на IT операционными.В Азербайджане эти сервисы пользуются особой популярностью среди финансовых компаний как облако, где расположено веб-приложение, и среди ритейлеров для расположения e-commerce площадки, так как для этих бизнесов скорость, доступность для клиентов, готовность к изменениям, безопасность и отсутствие лишних затрат — основополагающие элементы в выборе решения.

Elcore работает на рынке Азербайджана с 2019 года как AWS Advanced Consulting Partner. Силами архитекторов компании были реализованы проекты по миграции, построению гибридного облака, развертыванию приложений в банковском сегменте, секторе ритейла и стартапах-разработчиках программных продуктов. Каждый новый проект начинается с бесплатного пробного периода в 2 месяца, в ходе которого заказчик проверяет работу облака в реальных условиях, чтобы принять решение на основе собственного опыта. Во время теста клиент пользуется не триальным, а продуктовым аккаунтом, поэтому не ограничен в экспериментах и видит реальную стоимость ежемесячного потребления для формирования бюджета, которая на период теста покрывается дистрибьютором. Также для клиентов Elcore действует специальное предложение: 30 дней тестирования продукта, позволяющего оптимизировать использование контейнеров Kubernetes до 50%, а также 8 часов на работу по созданию решений в облаке AWS. Два раза в год компания проводит бесплатный аудит эффективности инфраструктуры, что дает клиентам все необходимое для рационального и результативного планирования. Кроме того, у каждого заказчика есть личный менеджер, обеспечивающий быстрое и эффективное решение технических и бизнес-вопросов.

Microsoft CSP

Современный бизнес требует гибких и эффективных решений, и Elcore предоставляет именно это, являясь ключевым игроком в экосистеме Microsoft CSP. Продукты Microsoft CSP, предлагаемые Elcore, включают такие облачные сервисы, как Microsoft Azure, Microsoft365, Dynamics 365 и другие. Они обеспечивают гибкость, масштабируемость и передовые технологические решения для любого бизнеса. От совместной работы до управления данными эти инструменты помогают улучшить продуктивность, упростить процессы и оптимизировать затраты на IТ.

Облачные сервисы Microsoft CSP могут трансформировать бизнес, обеспечивая гибкость, масштабируемость и доступ к передовым технологиям по модели подписки. От малых до крупных предприятий они позволяют компаниям расти, гибко и масштабируемо подходить к бизнес задачам, ресурсам и затратам на технологии. Elcore предлагает:

готовую торговую площадку для старта бизнеса с Microsoft CSP: мгновенный доступ к облачным сервисам Microsoft, быстрый запуск и масштабирование своего CSP-бизнеса;

универсальный маркетплейс: упрощение продаж продуктов Microsoft и других облачных провайдеров, позволяя интегрировать собственные сервисы для создания комплексных решений;

локальное сотрудничество и скидки: выгодные условия сотрудничества, включая дополнительные скидки и стабильность затрат;

комплексная поддержка: техническая, маркетинговая и консалтинговая поддержка обеспечивает всестороннюю помощь в продвижении и управлении сервисами.

Google Cloud

Google Cloud — это облачные сервисы для улучшения взаимодействия и обмена информацией, построения своих приложений и продуктов. В последнее время все больше компаний выбирают Google Cloud в качестве инфраструктуры для приложений и компании в целом. Среди основных продуктов Google Cloud:

Google Cloud Platform — набор облачных сервисов, разработанных компанией Google изначально для использования в своих основных системах, таких как Google Search, YouTube и др., а немного позже — для предоставления всех возможностей облачных вычислений для конечных потребителей по всему миру. Google Cloud Platform сочетает в себе все возможные инструменты по работе с виртуальными машинами (Сompute Engine), хранению и бекапированию данных (Cloud Storage), а также для полноценной работы с разными базами данных (Cloud SQL и др.) и контейнерами (Kubernetes). Сервисы Google Cloud помогают вам разрабатывать приложения (App Engine), не отвлекаясь на установку IDE и изучение сложных языков программирования. Также Google Cloud Platform помогает поддерживать ранее созданные приложения (Apigee), за секунды обрабатывать большие массивы данных (Big Querry) и использовать последние наработки в области искусственного интеллекта и машинного обучения (AI, Machine Learning). С помощью встроенного ассистента Duet AI даже новички успешно могут работать в GCP.

Google Workspace — это SaaS решение, объединяющее знакомые и любимые инструменты повышения производительности (Gmail, Календарь, Диск, Документы, Таблицы, Презентации, Meet и другие) удобным и интуитивно понятным способом. Сервис предоставляет гибкие решения без привязки к физическому рабочему месту.

Google Maps Platform — картографический сервис, предоставляющий услуги на основе местоположения, позволяющий увеличивать продажи, повышать эффективность бизнеса и улучшать качество обслуживания клиентов.

Chrome OS & Chrome Enterprise. Chrome OS — это бесплатная операционная система, разработанная Google для ноутбуков, планшетов и других устройств, например, Chromebook. Chrome Enterprise — это «лицензия» на Chrome OS, которая позволяет предприятиям управлять и защищать такие устройства.

С помощью Elcore партнеры получают доступ к следующим опциям:

технический консалтинг, воркшопы, тренинги и учебные курсы;

тестовый бюджет и проведение пилота/PoC;

внедрение и миграция;

разработка или другие услуги;

доступ к альфа/бета-тестированию инновационных продуктов;

техническая поддержка и персональный менеджер;

биллинг-менеджмент.

VMware CSP Program

VMware CSP Program — уникальная и мощная платформа, специально разработанная для телекоммуникационных операторов и сервис-провайдеров, открывает перед вами двери к широкому спектру облачных услуг — от IaaS и SaaS до DaaS и PaaS. Благодаря программе CSP вы получаете доступ к передовым технологиям без необходимости значительных инвестиций и с гибкой системой оплаты по принципу «pay as you go, pay as you grow». Программа CSP не только обеспечивает вас современными решениями VMware, но и предоставляет уникальные преимущества. Благодаря возможности подключения без первоначальных вложений, вы с легкостью интегрируете инновационные технологии в свой бизнес. Обширный набор предоставляемых услуг, маркетинговая поддержка вендора и оплата по принципу «pay as you go» делают программу CSP незаменимым инструментом для успешной деятельности в цифровой среде. Elcore не просто предоставляет доступ к программе CSP, но также гарантирует квалифицированное сопровождение на каждом этапе. Штат экспертов дистрибьютора, сертифицированный в технологиях VMware, готов обеспечить высококачественное развертывание решений, обслуживание на высшем уровне и оперативную техническую поддержку.

Заключение и перспективы

Как было подробно описано выше, каждая облачная платформа имеет свои особенности и преимущества, которые соответствуют конкретным потребностям клиентов. В то время как все облачные провайдеры будут продолжать предоставлять определенные общие услуги, каждый CSP будет продолжать создавать уникальные, дифференцированные услуги, специально предназначенные для решения весьма специфических потребностей заказчиков. Эти сервисы также станут вашей движущей силой в принятии мультиоблачной стратегии. Позвольте вашему бизнесу расти безгранично, используя передовые технологии без лишних затрат!

Выбирая Elcore, компании не только расширяют свой бизнес, но и получают надежного партнера, готового поддержать на каждом этапе внедрения и эксплуатации облачных сервисов. С Elcore ваш бизнес становится более гибким, технологичным и ориентированным на потребности современного рынка.

https://elcoregroup.az