ByteDance не рассматривает продажу бизнеса TikTok в США

Китайская компания ByteDance, владеющая сервисом TikTok, закроет приложение в США, если исчерпает все юридические возможности борьбы с законом о запрете платформы в магазинах приложений, пишет новостное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Ранее президент США Джо Байден подписал законопроект, запрещающий TikTok в США, если ByteDance не продаст американский бизнес на территории страны не позднее 19 января 2025 года. Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу (Shou Zi Chew) рассчитывает добиться отмены блокировки приложения в судебном порядке.

Сообщается, что алгоритмы, на которых базируется TikTok в своем функционировании, считаются важнейшим интеллектуальным продуктом, ключевым для всей деятельности ByteDance, поэтому продажа приложения маловероятна. На долю TikTok приходится лишь небольшая доля общей выручки и еженедельных пользователей продуктов китайской компании, ей проще закрыть приложение, чем продавать его американскому покупателю. В ответ на информацию о возможной продаже TikTok без рекомендательных алгоритмов ByteDance опубликовала опровержение на своей медиаплатформе Toutiao.

Дневная доля уникальных пользователей TikTok в США составляет лишь 5% от суммарного показателя по всем приложениям ByteDance. Закрытие сервиса в США почти не повлияет на бизнес компании. Основную часть выручки приносят другие приложения, в том числе аналог TikTok на рынке Китая Douyin.