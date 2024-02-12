Анонсированы светодиодные дисплеи Philips Urban LED 6000 Series с яркостью 10 000 нит и частотой обновления 7680 Hz

Компания Philips Professional Display Solutions (PPDS) анонсировала линейку наружных светодиодных экранов Philips Urban LED 6000 Series. Серия станет неотъемлемой частью партнерства PPDS с футбольным клубом Barcelona. Первые дисплеи установят на стадионе Spotify Camp Nou, капитальный ремонт которого должен завершиться в 2026 году.

«Мы не только объявляем о расширении бизнеса за счет выхода на рынок наружных дисплеев потрясающей новой серии Philips Urban LED 6000, мы также подтверждаем наше партнерство в качестве официального поставщика светодиодных и цифровых рекламных дисплеев для одного из самых успешных футбольных клубов мира, поддерживая реконструкцию одного из самых знаковых стадионов мира», — сказал Мартин ван дер Вауде (Martijn van der Woude), вице-президент по глобальному маркетингу и развитию бизнеса PPDS.

Philips Urban LED 6000 Series обладают впечатляющими характеристиками: максимальная яркость достигает 10 000 нит, а кадровая частота – 7680 Hz. Разумеется, с обычными мониторами их сравнивать нельзя, так как для наружных панелей, которые должны быть хорошо видны с расстояния 10-30 м, требования к характеристикам другие.

Светодиодные экраны линейки имеют защиту IP65 и работают в температурном диапазоне от -20 до 50°C. Энергопотребление составляет всего 280 Ватт на м2.