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13 февраля, 2024
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Анонсированы светодиодные дисплеи Philips Urban LED 6000 Series с яркостью 10 000 нит и частотой обновления 7680 Hz

Philips Urban LED 6000 Series

Компания Philips Professional Display Solutions (PPDS) анонсировала линейку наружных светодиодных экранов Philips Urban LED 6000 Series. Серия станет неотъемлемой частью партнерства PPDS с футбольным клубом Barcelona. Первые дисплеи установят на стадионе Spotify Camp Nou, капитальный ремонт которого должен завершиться в 2026 году.

«Мы не только объявляем о расширении бизнеса за счет выхода на рынок наружных дисплеев потрясающей новой серии Philips Urban LED 6000, мы также подтверждаем наше партнерство в качестве официального поставщика светодиодных и цифровых рекламных дисплеев для одного из самых успешных футбольных клубов мира, поддерживая реконструкцию одного из самых знаковых стадионов мира», — сказал Мартин ван дер Вауде (Martijn van der Woude), вице-президент по глобальному маркетингу и развитию бизнеса PPDS.

Philips Urban LED 6000 Series обладают впечатляющими характеристиками: максимальная яркость достигает 10 000 нит, а кадровая частота – 7680 Hz. Разумеется, с обычными мониторами их сравнивать нельзя, так как для наружных панелей, которые должны быть хорошо видны с расстояния 10-30 м, требования к характеристикам другие.

Светодиодные экраны линейки имеют защиту IP65 и работают в температурном диапазоне от -20 до 50°C. Энергопотребление составляет всего 280 Ватт на м2.

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