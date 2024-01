Yeni Nothing Phone modellərinin mümkün buraxılış tarixi məlum olub

Gizmochina portalının insayder məlumatlarına görə, Nothing Phone (2a) smartfonu bu ilin birinci rübündə, Nothing Phone (3) isə iyulda debüt edəcək. Bundan əvvəl Yogesh Brar smartfonun xüsusiyyətlərini açıqlayıb fotoşəkillərini nümayiş etdirsə də, hələlik Nothing Phone 3 haqqında məlumat yoxdur.

Saaaanjjjuuu ləqəbli insayder də iddia edir ki, əlavə olaraq CFM brendi (Nothing-in törəmə şirkəti) tezliklə B164 indeksli yeni TWS qulaqlıqlarını da buraxmağı planlaşdırır. Yeni məhsul yəqin ki, Buds 2 Pro adlanacaq, lakin bu məlumat hələ təsdiqlənməyib.

