В космос отправился первый представитель Турции

Полковник Альпер Гезеравджи, летчик-истребитель Военно-воздушных сил Турции, отправился в космос на двухнедельную миссию на Международную космическую станцию, благодаря чему Турция вошла в число стран, успешно осуществивших отправку астронавтов в космос.
«Это очень символичный и важный шаг. Однако это лишь начало пути для нашей великой страны», — заявил полковник Гезеравджи в эксклюзивном интервью TRT World накануне исторического запуска 18 января 2024 года, который стал первым для амбициозной национальной космической программы Турции.
Экипаж из четырех человек отправился в космос в 22:11 по Гринвичу с космодрома Кеннеди во Флориде (США), на борту капсулы SpaceX Dragon, запущенной ракетой Falcon 9. В преддверии запуска полковник Гезеравчи отметил в интервью, что он никогда не мечтал стать астронавтом, поскольку это казалось возможным только для детей из других стран. Однако 18 января, отправляясь на МКС и воплощая в жизнь мечты Турции, он показал, что небо больше не является пределом.
«С этого момента я буду гордиться, осознавая, что моя страна с проявлением сильной воли и решимости осуществила пилотируемый полет в космос», — заявил Гезеравджи в видеоинтервью из Орландо (Флорида), где находился на обязательном карантине перед запуском.