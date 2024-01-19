В космос отправился первый представитель Турции

Полковник Альпер Гезеравджи, летчик-истребитель Военно-воздушных сил Турции, отправился в космос на двухнедельную миссию на Международную космическую станцию, благодаря чему Турция вошла в число стран, успешно осуществивших отправку астронавтов в космос.

«Это очень символичный и важный шаг. Однако это лишь начало пути для нашей великой страны», — заявил полковник Гезеравджи в эксклюзивном интервью TRT World накануне исторического запуска 18 января 2024 года, который стал первым для амбициозной национальной космической программы Турции.

Экипаж из четырех человек отправился в космос в 22:11 по Гринвичу с космодрома Кеннеди во Флориде (США), на борту капсулы SpaceX Dragon, запущенной ракетой Falcon 9. В преддверии запуска полковник Гезеравчи отметил в интервью, что он никогда не мечтал стать астронавтом, поскольку это казалось возможным только для детей из других стран. Однако 18 января, отправляясь на МКС и воплощая в жизнь мечты Турции, он показал, что небо больше не является пределом.