Xiaomi выпустила ИИ-камеру наблюдения с солнечной панелью и аккумулятором

Компания Xiaomi выпустила уличную камеру видеонаблюдения Solar Outdoor Camera BW400 Pro. Устройство, благодаря встроенному аккумулятору, может работать даже при отключении электричества, поддерживает функцию ночной съемки и распознает объекты благодаря ИИ-алгоритмам.

Аккумулятор емкостью 10000 мАч может заряжаться от встроенной в верхнюю часть камеры солнечной панели. Xiaomi заявляет, что автономность камеры достигает 180 дней работы при двадцати 10-секундных записях в день. Камера наблюдения оснащена 4 Мп датчиком изображения (1/2,7″, f/1.6, 132°) и поддерживает аппаратное HDR. Возможна запись видео разрешением 2,5К. Корпус защищен по стандарту IP66.

Также камера имеет режим ночной съемки с помощью подсветки 4 обычными и 2 инфракрасными светодиодами. ИИ-алгоритмы, за работу которых отвечает выделенный модуль NPU, позволяют камере автоматически определять наличие в кадре людей, животных, транспортных средств и посылок, оставленных курьером. Если в заданную зону попадает что-то из перечисленного, через приложение пользователю посылается оповещение. Заявлены поддержка двусторонней аудиосвязи, Amazon Alexa и Google Assistant. В комплекте предусмотрена базовая станция для резервного копирования с поддержкой карт памяти объемом до 256 Gb.

Производитель пока не уточняет цены и даты начала продаж для китайского и глобального рынков.