В начале 2024 года Tesla потеряла более $94 млрд. капитализации

В 2023 году акции Tesla увеличились в цене более чем вдвое. Но начало 2024 года показало худший старт за всю историю компании. Только за две недели производитель электромобилей потерял более $94 млрд. рыночной стоимости, что для Tesla является худшим показателем с 2010 года, когда она вышла на биржу. Эта тенденция обусловлена усилением конкуренции со стороны Китая и снижением спроса на электромобили, особенно в США.

«Главное опасение инвесторов в отношении Tesla — это стагнация роста», — считает аналитик Cowen Джеффри Осборн (Jeffrey Osborne). Снижение цен на электромобили Tesla в Китае, из-за острой конкуренции на этом рынке, только усиливает эти опасения.

В процентном выражении падение капитализации Tesla на 12% с начала года является худшим результатом с 2016 года, когда акции компании упали на 14% за первые девять торговых дней года. Шансы на то, что в обозримой перспективе наступит переломный момент для компании, не так велики. Стремясь повысить спрос, Tesla снижает цены на свои электромобили с начала 2023 года. Как результат — снижение некогда огромных доходов компании. Также на прибыль серьезно влияет рост стоимости рабочей силы, Tesla вынуждена повышать заработную плату сотрудникам на своих заводах в США.

Кроме того, компания была вынуждена изменить маршрут поставок запчастей на свой завод в Берлине из-за обострения ситуации в Красном море. По данным Bloomberg, Tesla была вынуждена приостановить большую часть производственной деятельности на некоторый период на берлинском заводе из-за нехватки комплектующих.

Разумеется, что падение капитализации Tesla сказалось на состоянии Илона Маска. (Elon Musk). Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index, его состояние сократилось на $23 млрд. до $206 млрд.