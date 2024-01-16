Windows 11 получит поддержку скоростного стандарта USB4 2.0

В бета версии Windows 11 под номером 23615, которая стала доступна участникам программы Windows Insider на канале Dev, появилась поддержка стандарта USB4 2.0 со скоростью передачи данных до 80 Гбит/с, что вдвое превышает возможности USB4. На данном этапе в тестировании участвует ограниченное число пользователей.

Для поддержки стандарта USB4 2.0 требуется компьютер с процессорами Intel 14-поколения (Raptor Lake Refresh, серия HX), недавно представленные на CES 2024.

«Это первое крупное обновление стандарта USB4, повышающее производительность с 40 Гбит/с до 80 Гбит/с. Он обеспечит поддержку нового поколения высокопроизводительных мониторов, систем хранения данных и возможностей подключения. Он полностью обратно совместим с периферийными устройствами, поддерживающими предыдущие поколения USB и Thunderbolt, и поддерживает все другие функции USB Type-C», — СООБЩАЕТСЯ в блоге Microsoft.

Из других нововведений сборки можно отметить обновленное меню «Поделиться» в браузерах, которое теперь предлагает отправить запись или файл в Gmail, LinkedIn, WhatsApp, X или Facebook.