Intel представил мобильные и десктопные процессоры 14-го поколения

Компания Intel на выставке CES 2024 представила много новых процессоров 14-го поколения. Это высокопроизводительные модели HX-серии, энергоэффективные Core U Series 1 для ноутбуков, а также модели для десктопных компьютеров.

В процессорах HX-серии основной упор был сделан на производительности. Самым мощным чипом для ноутбуков стал Core i9-14900HX с 8 производительными и 16 энергоэффективными ядрами, работающими на частоте до 5,8 GHz. По заверениям производителя, процессор на 17% превосходит в играх AMD Ryzen 7945X3D, а в некоторых сценариях на 51% быстрее AMD Ryzen 7945HX.

Для тонких и автономных ноутбуков Intel представил новые процессоры серии Core U. Флагманом среди них стал Core 7 150U с 10 ядрами (2 P-ядра и 8 E-ядер), работающий на частоте до 5,4 GHz. У Core 5 120U столько же ядер, но с меньшей частотой, а у Core 3 100U всего 6 ядер с частотой до 4,7 GHz.

Кроме того, были представлены 18 новых десктопных процессоров Core 14-го поколения, где топовой моделью стал Intel Core i9-14900 (24 ядра, до 5,8 GHz). По тестам Intel, Core i9-14900 превосходит предшественника в League of Legends всего на 6%, а в сравнении с AMD Ryzen 9 7900 он быстрее на 15% в тесте CrossMark и на 32% в Premiere Pro PugetBench.