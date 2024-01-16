Компания Azercell удостоена международного сертификата по управлению качеством ISO 10004:2018

Компания Azercell успешно прошла сертификационный аудит на соответствие международному стандарту в сфере обслуживания клиентов. Одним из показателей высокого уровня обслуживания абонентов стало вручение лидирующему оператору страны международного сертификата управления качеством ISO 10004:2018. Оценка была проведена ООО «TÜV Austria Azerbaijan» в соответствии с процедурами аудита и сертификации «TÜV AUSTRIA TURK». Срок действия сертификата — 3 года.

Отметим, что ISO (Международная Организация по Стандартизации) является всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (члены-организации ISO). На сегодняшний день Федерацией установлены тысячи стандартов на товары, услуги и практики в области управления, технологий и бизнеса. ISO 10004:2018 — это стандарт управления качеством / мониторингом и измерением удовлетворенности клиентов.

Используя технологические решения для достижения стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», Azercell стремится предоставить своим абонентам лучший клиентский опыт с помощью различных каналов обслуживания и приложений самообслуживания.