spot_img
16 января, 2024
ДомойТелекомНовости операторовКомпания Azercell удостоена международного сертификата по управлению качеством ISO 10004:2018

Компания Azercell удостоена международного сертификата по управлению качеством ISO 10004:2018

Azercell

Компания Azercell успешно прошла сертификационный аудит на соответствие международному стандарту в сфере обслуживания клиентов. Одним из показателей высокого уровня обслуживания абонентов стало вручение лидирующему оператору страны международного сертификата управления качеством ISO 10004:2018. Оценка была проведена ООО «TÜV Austria Azerbaijan» в соответствии с процедурами аудита и сертификации «TÜV AUSTRIA TURK». Срок действия сертификата — 3 года.

ISO 10004:2018

Отметим, что ISO (Международная Организация по Стандартизации) является всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (члены-организации ISO). На сегодняшний день Федерацией установлены тысячи стандартов на товары, услуги и практики в области управления, технологий и бизнеса. ISO 10004:2018 — это стандарт управления качеством / мониторингом и измерением удовлетворенности клиентов.

Используя технологические решения для достижения стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», Azercell стремится предоставить своим абонентам лучший клиентский опыт с помощью различных каналов обслуживания и приложений самообслуживания.

Предыдущая статья
«Лаборатория Касперского» рекомендует: начинаем новый год с цифровой уборки
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,083ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
707ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»