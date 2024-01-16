Synopsys приобретает Ansys — разработчика графического ПО — за $35 млрд

Компания Synopsys, работающая в области САПР для проектирования электроники, объявила о поглощении Ansys — разработчика графического ПО, за $35 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2025 года после одобрения со стороны регулирующих органов и акционеров.

По условиям соглашения сделка будет обеспечена денежными средствами и ценными бумагами. $197 за акцию будут перечислены в денежных средствах, плюс за каждую ценную бумагу Ansys будет передана примерно одна треть акции Synopsys.

Акционерам Ansys после слияния будут принадлежать 16,5% активов Synopsys. Сделку профинансируют за счет привлечения кредита в размере $16 млрд., еще $3 млрд., не входящие в акционерный капитал, привлекут из наличных средств Synopsys. По состоянию на 31 октября 2023 в распоряжении компании были денежные средства и их эквиваленты на $1,4 млрд.