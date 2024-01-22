Вышел ноутбук Asus Fearless Pro 15 2024 — Core Ultra 9 185H и RTX 4060 за $1180

Компания Asus представила игровой ноутбук Fearless Pro 15 2024 модельного года. Устройство оснащено 15-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2,8К, частотой обновления 120 Hz и временем отклика 0,2 мс. Пиковая яркость составляет 600 нит. Заявлена поддержка 10-битной глубины цвета и технологии HDR. Обеспечивается охват 100% цветовой гаммы P3 и 133% цветовой гаммы sRGB.

Fearless Pro 15 2024 получил 16-ядерный 22-поточный процессор Intel Core Ultra 9-185H, мобильную видеокарту Nvidia RTX 4060 с 8 Gb видеопамяти GDDR6, 16 Gb ОЗУ DDR5 и 1 Tb ПЗУ PCI-E Gen4. Есть возможность замены ОЗУ и SSD. Общее тепловыделение компонентов достигает 175 Вт. За отвод тепла отвечает высокоэффективная система охлаждения Asus Glacier Pro с двумя вентиляторами турбинного типа и пятью теплотрубками.

Набор портов включает USB 3.2 Type-C, Thunderbolt 4, два USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, LAN и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм. Ноутбук получил аккумулятор емкостью 75 Втч, поддержку модуля Wi-Fi 6E, эргономичную клавиатуру ErgoSense с подсветкой и тачпад с DialPad.

Цена ноутбука Asus Fearless Pro 15 2024 составляет ориентировочно $1180.