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22 января, 2024
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Xiaomi представила большой холодильник на 616 литров всего за $340

Xiaomi

Каталог бытовой техники компании Xiaomi пополнился двухдверным холодильником Mijia 616L French Door, который ориентирован на большие семьи. Как понятно из названия, внутренний объем холодильника составляет 616 литров (на морозильную камеру приходится 228 литров). В распоряжении пользователя есть 20 различных отсеков для продуктов. На дверцах с внутренней стороны установлены широкие полки, которые вмещают до двух рядов банок или бутылок.

Xiaomi

На двери размещен небольшой светодиодный экран с сенсорной системой управления, с помощью которого можно выбрать один из четырех режимов охлаждения. Холодильник оснащен голосовым помощником Xiao AI и может быть интегрирован в экосистему умного дома через приложение Mi Home.

Xiaomi утверждает, что фирменное покрытие корпуса Ice Feather White имеет хорошую прочность и устойчивость к появлению пятен. Несмотря на большой объем, Mijia 616L French Door отличается невысоким потреблением: всего 0,99 кВтч в день. Максимальный уровень шума тоже невысокий – не более 36 дБ. В холодильнике реализована система интеллектуальной автоматической разморозки, есть «антибактериальная система удаления запаха с ионами серебра». Габариты новинки составляют 972 x 770 x 1862 мм.

Цена холодильника в Китае — $340, о доступности в других регионах информации пока нет.

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