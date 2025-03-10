ArbitrageScanner — отзывы и стратегии трейдеров. Арбитраж криптовалют и инсайды на сайд ивенте

Рынок криптовалют и IT-сферу ждет серьезная трансформация: ArbitrageScanner подготовил новый продукт, аналогов которому сегодня нет на рынке. 23 апреля в Москве пройдет крупнейший крипто сайд ивент, который нельзя пропускать. Команда ArbitrageScanner подробно расскажет о новом продукте, который, по заверениям инсайдеров, будет функционировать на основе ИИ.

Обычно на ивенты от ArbitrageScanner крайне сложно попасть: мероприятия проводятся в закрытом формате, только для приглашенных гостей. Но в этот раз все по-другому: на сайд-ивент можно пройти несколькими способами, а какими именно – расскажем далее.

Arbitrage Scanner Side Event – крупнейший крипто сайд ивент в СНГ

Для проведения ивента выбран клуб Base, куда приглашено более 5 000 участников. Среди гостей можно будет увидеть топовых крипто трейдеров и инвесторов, руководителей инвестиционных фондов и бирж, а также опытных пользователей ArbitrageScanner, которые пользуются инструментами сервиса и активно наращивают капиталы. Соорганизатор мероприятия – биржа OKX, которая входит в ряды наиболее популярных и авторитетных крипто площадок. Один из основных партнеров — обменник MoscaEx, который обеспечивает быстрый и выгодный обмен криптовалюты без комиссий.

ArbitrageScanner зарекомендовал себя как лидер среди сервисов по анализу блокчейна и поиску арбитражных связок. Однако релиз нового продукта поднимет котировки платформы: анализ крипторынка выйдет на совершенно новый уровень.

Согласно инсайдерской информации, которая попала к нам в руки, новый софт на искусственном интеллекте позволит:

Автоматически находить и анализировать криптовалюты;

Мониторинг транзакций и изменений в режиме онлайн;

API-доступ и виджеты: любой сервис, который захочет себе подобный софт, сможет сделать это за небольшую цену и не заниматься разработкой самостоятельно. Получается, что у пользователей ArbitrageScanner будет возможность не только воспользоваться инновацией в сфере анализа, но и внедрить его на свою платформу.

В этой же инсайдерской информации был и домен, где можно будет найти новый продукт – ascn.ai .

В ожидании ивента ArbitrageScanner подготовил API для уже существующих продуктов: пользователи могут подключить информацию по кошелькам и блокчейнам уже сегодня. Стоимость начинается от $150 в месяц – весьма демократичное предложение для стартапов.

А для тех, кто хочет аналитический сервис под ключ ArbitrageScanner предоставляет WhiteLabel : готовое IT-решение, благодаря которому запустить собственную платформу будет легче и гораздо дешевле, чем нанимать команду дорогостоящих программистов. Команда сервиса самостоятельно произведет настройку доступных инструментов, а также возьмет на себя затраты на сбор информации в ближайшие полгода.

Как пройти на ивент от ArbitrageScanner?

На мероприятие можно попасть с одним из трех видов билетов:

Gold Pass – привилегированный билет, предназначенный для подписчиков уровня Business и выше. Позволяет проходить на мероприятие через отдельный VIP-вход без очередей, а также предоставляет доступ в зону премиального отдыха. В этой зоне гостей ждут напитки, угощения и кальяны. Учитывая масштаб события и более 5 000 ожидаемых посетителей, этот билет обеспечивает комфортное участие и полный доступ ко всем заявленным возможностям;

– привилегированный билет, предназначенный для подписчиков уровня Business и выше. Позволяет проходить на мероприятие через отдельный VIP-вход без очередей, а также предоставляет доступ в зону премиального отдыха. В этой зоне гостей ждут напитки, угощения и кальяны. Учитывая масштаб события и более 5 000 ожидаемых посетителей, этот билет обеспечивает комфортное участие и полный доступ ко всем заявленным возможностям; Guru Pass – премиальный пропуск, доступный исключительно пользователям с подпиской GURU или VIP. Обладатели этого билета не только получают все привилегии Gold Pass, но и становятся гостями закрытого второго дня события. Этот эксклюзивный ивент пройдет в элитном особняке на Рублевке, где участников ждут персональные консультации ведущих экспертов, а также уникальные возможности для общения с ключевыми фигурами индустрии;

– премиальный пропуск, доступный исключительно пользователям с подпиской GURU или VIP. Обладатели этого билета не только получают все привилегии Gold Pass, но и становятся гостями закрытого второго дня события. Этот эксклюзивный ивент пройдет в элитном особняке на Рублевке, где участников ждут персональные консультации ведущих экспертов, а также уникальные возможности для общения с ключевыми фигурами индустрии; Free Pass – бесплатная возможность пройти на ивент, если выполнить определенные условия: необходимо зарегистрировать аккаунт на ArbitrageScanner, принять участие в Blockchain Forum, после чего обратиться в службу поддержки. В день мероприятия потребуется прибыть на место проведения и предъявить бейдж участника форума. Количество таких билетов ограничено, поэтому стоит поторопиться, чтобы успеть воспользоваться шансом: в этом боте можно оставить заявку.

Наша редакция рекомендует приобрести Gold Pass, и на это есть ряд причин:

Вы будете одним из первых, кто протестирует инновацию на крипто рынке и IT-сферы;

Сайд-ивент от ArbitrageScanner – это крупнейшее крипто событие на территории СНГ за все время;

Почему ArbitrageScanner лучший выбор для крипто трейдеров?

Сервис не первый год предоставляет своим клиентам лучший инструменты для анализа блокчейна и поиска арбитражных связок. На платформе представлены:

Скринер арбитражных связок анализирует разницу цен на разных биржах, помогая находить наиболее прибыльные сделки. Это единственный сервис, поддерживающий DEX-платформы, где пользователи ArbitrageScanner фиксируют максимальные спреды;

анализирует разницу цен на разных биржах, помогая находить наиболее прибыльные сделки. Это единственный сервис, поддерживающий DEX-платформы, где пользователи ArbitrageScanner фиксируют максимальные спреды; Фьючерсный скринер отслеживает расхождения между спотовыми и фьючерсными ценами, позволяя извлекать прибыль из этих колебаний;

отслеживает расхождения между спотовыми и фьючерсными ценами, позволяя извлекать прибыль из этих колебаний; Поиск инсайдов в реальном времени фиксирует значительные рыночные движения. Алгоритмы формируют сигналы на основе потоков токенов и изменений в активности трейдеров.

На платформе ArbitrageScanner представлено множество успешных кейсов, подтверждающих эффективность ее инструментов. Вот пример от клиента сервиса, который использовал массовый поиск кошельков : ему удалось найти несколько китов, которые активно накапливали токен JASMY. Последовав их примеру вскоре он получил прибыль в $7 000.

Репутация ArbitrageScanner в сети также находится на высоком уровне: множество известных ресурсов ставит сервис на первое место при обзоре подобных платформ. Например:

СМИ о криптовалютах Profinvestment ставит ArbitrageScanner даже выше Arkham – достаточно известная аналитическая платформа.

Исходя из представленной информации можно сделать вывод: ArbitrageScanner является лучшим сервисом для поиска арбитражных связок и анализа блокчейна, давно оставив похожие сервисы позади.

Наша редакция советует вам как минимум протестировать инструменты и посетить ивент от ArbitrageScanner, ведь узнать о продукте, который существенно изменит анализ криптовалют, стоит одними из первых. Не откладывайте покупку проходок, ведь места могут быть ограничены!