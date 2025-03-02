spot_img
3 марта, 2025
ДомойBlockchainТрамп анонсировал создание криптовалютного резерва США

Трамп анонсировал создание криптовалютного резерва США

Сегодня Дональд Трамп анонсировал создание криптовалютного резерва США. «Крипторезерв США поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации Байдена, вот почему мой указ о цифровых активах дал возможность президентской рабочей группе продвинуться вперед в создании криптовалютного стратегического резерва, включающего XRP, SOL и ADA. Я позабочусь о том, чтобы США стали криптовалютной столицей мира. Мы снова делаем Америку великой!», — написал он на своей странице в социальной сети Х. Позже Дональд Трамп добавил, что в крипторезерв войдут Bitcoin, Ethereum и другие ценные криптовалюты.

Это заявление было сделано в преддверии саммита по криптовалютам, который пройдет в Белом Доме 7 марта при участии Дональда Трампа. Саммит будет посвящен обсуждению законодательства о резервировании криптовалют.

Рынок криптовалют отреагировал на эту новость ростом. Больше всего в цене выросли Solana, Cardano и Ripple. Bitcoin поднялся почти до 90 тысяч долларов после падения на днях практически до 80 тысяч долларов.

Предыдущая статья
AR-очки Meta Aria Gen 2 получили датчик сердечного ритма и реагируют на голос пользователя
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,967ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»