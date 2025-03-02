Сегодня Дональд Трамп анонсировал создание криптовалютного резерва США. «Крипторезерв США поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации Байдена, вот почему мой указ о цифровых активах дал возможность президентской рабочей группе продвинуться вперед в создании криптовалютного стратегического резерва, включающего XRP, SOL и ADA. Я позабочусь о том, чтобы США стали криптовалютной столицей мира. Мы снова делаем Америку великой!», — написал он на своей странице в социальной сети Х. Позже Дональд Трамп добавил, что в крипторезерв войдут Bitcoin, Ethereum и другие ценные криптовалюты.

Это заявление было сделано в преддверии саммита по криптовалютам, который пройдет в Белом Доме 7 марта при участии Дональда Трампа. Саммит будет посвящен обсуждению законодательства о резервировании криптовалют.

Рынок криптовалют отреагировал на эту новость ростом. Больше всего в цене выросли Solana, Cardano и Ripple. Bitcoin поднялся почти до 90 тысяч долларов после падения на днях практически до 80 тысяч долларов.