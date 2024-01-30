Visa и команды Red Bull на Формуле-1 объявляют о глобальном партнерстве

Формула-1 начинает сезон 2024 в новом виде и с новой поддержкой. Сегодня команды Red Bull на Формуле-1 и Visa объявили о заключении беспрецедентного многолетнего соглашения, согласно которому Visa станет первым глобальным партнером обеих команд Red Bull на Формуле-1, а состав участников Формулы-1 пополнится новой командой – Visa Cash App RB, которая ранее была известна как Scuderia Alpha Tauri.

Это соглашение – первое новое крупное глобальное спортивное спонсорство Visa за более чем 15 лет. Оно включает в себя поддержку команды Visa Cash App RB, а также соответствующее титульное партнерство с женской командой Академии F1 и командой Oracle Red Bull Racing. Логотип Visa появится на автомобилях как Oracle Red Bull Racing, так и Visa Cash App RB, а также выступлениях соответствующих команд на Академии F1.

«Это революционное партнерство и отличная возможность для бренда Visa привлечь одно из самых быстрорастущих спортивных сообществ на планете, – прокомментировал Фрэнк Купер, маркетинговый директор Visa. – Наше сотрудничество с Red Bull согласуется с целью Visa вдохновлять людей не бояться что-то делать, каждый день совершенствоваться маленькими шагами, во время любой гонки или иного события».

Команда Visa Cash App RB мчится в будущее

Пилоты Юки Цунода из Японии и Даниэль Риккардо из Австралии продемонстрируют оформление машины и гоночные костюмы в новом дизайне, вдохновленном Visa и Cash App, на стартующей в Бахрейне 29 февраля гоночной серии Формулы-1 2024 года. Полноценная презентация брендированной символики состоится 8 февраля, на специальном мероприятии в Лас-Вегасе.

Поддержка Visa Cash App RB открывает огромные возможности продвинуть свой бренд, и компании-партнеры преследуют цель не только помочь команде подняться на верхушку турнирной таблицы, но и предоставить держателям карт шанс оказаться в гуще событий благодаря разнообразным активностям с участием команды, включая доступ «за кулисы», встречи с пилотами, продажу атрибутики и улучшенное обслуживание на заездах.

«Мне приятно наконец-то раскрыть новое “Я” команды и поприветствовать новых партнеров, вместе с которыми мы начнем новый этап истории команды на Формуле-1, – заявил Питер Байер, главный исполнительный директор команды Visa Cash App RB, только что получившей новое имя. – Наша команда вступает в новую эру, оставаясь верной своим корням как колыбель талантов, но теперь еще больше сосредотачиваясь на борьбе за крупнейшие награды Формулы-1. У меня и руководителя команды Лорана Мекиса есть смелое видение для команды, и мы чрезвычайно рады, что с нами на этом пути партнеры, которые смотрят в будущее, – Visa и Cash App».

Поддержка равенства в международном гоночном спорте

Visa уже много лет способствует расширению прав, возможностей и участия женщин в экономической жизни через спонсорские платформы. Согласно этому обязательству, Visa и Cash App вместе с Red Bull поддержат команду Visa Cash App RB в серии Академии F1. Женская гоночная серия проходит на 7 выбранных трассах Формулы-1 на тех же выходных, что и гонки Формулы-1. Брендированная символика женской команды также будет представлена на специальном мероприятии в феврале.

«Как давние партнеры Visa и Red Bull, мы очень рады начать это путешествие вместе с, – отметила Кэтрин Фердон, руководитель отдела развития бренда Cash App. – Команда Visa Cash App RB и Cash App намерены объединить людей и сообщества, и ничто не объединяет так, как спорт. Популярность Формулы-1 в США продолжает расти, и это спонсорство позволяет нам углубить отношения с болельщиками Формулы-1 и продолжить поддерживать и развивать фанатскую культуру Формулы-1 в Соединенных Штатах, при этом предлагая еще больше возможностей нашим клиентам. Мы уже не раз давали толчок новым талантам, поэтому рады спонсировать команду, которая известна тем, что вырастила невероятно перспективных пилотов».