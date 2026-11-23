Компания CrowdStrike договорилась о покупке конкурента Zscaler за 43,9 млрд. долларов. Сделка пройдет в форме обмена акциями: акционеры Zscaler получат по 1,135 акции CrowdStrike за каждую свою. Это соответствует примерно 260,41 доллара за акцию Zscaler и премии около 34% к ее биржевой цене на момент закрытия торгов 20 ноября. Как отмечает Reuters, это крупнейшее приобретение в истории отрасли кибербезопасности.

Компании специализируются на разных направлениях защиты корпоративной инфраструктуры. CrowdStrike защищает компьютеры, серверы и облачные рабочие нагрузки, а Zscaler контролирует соединения пользователей, устройств и приложений с корпоративными ресурсами. Её платформа Zero Trust Exchange проверяет сетевой трафик и управляет доступом, не предполагая автоматически, что подключение из корпоративной сети безопасно. Объединение этих технологий должно позволить отслеживать угрозы как на самих устройствах, так и при передаче данных между ними.

Особое значение компании придают защите инфраструктуры искусственного интеллекта. ИИ-агенты получают доступ к приложениям, корпоративным данным и другим системам, поэтому контроль их действий и сетевых соединений становится отдельной задачей кибербезопасности. CrowdStrike рассчитывает объединить данные о работе устройств и сетевом трафике в единую систему, а также включить решения Zscaler в свою платформу Falcon. В результате компания намерена предложить заказчикам комплексную защиту от устройств до соединений между пользователями, приложениями и ИИ-агентами.

На момент завершения сделки объединенная компания рассчитывает на более 10 млрд. долларов годовой регулярной выручки (ARR). CrowdStrike также рассчитывает получить доступ к 8000 клиентам Zscaler, которые пока не используют ее продукты. По оценке покупателя, приобретение расширит потенциальный рынок сбыта более чем на 185 млрд. долларов к 2029 году. Кроме того, CrowdStrike ожидает получить около 1 млрд. долларов дополнительной годовой выручки за счёт объединения продаж в течение 30 месяцев после закрытия сделки и сократить ежегодные расходы на 500 млн. долларов.

Сделку уже одобрили советы директоров обеих компаний, однако она еще должна пройти согласование с акционерами Zscaler и регулирующими органами. Завершить приобретение планируется во второй половине 2027 года — во второй половине финансового 2028 года CrowdStrike. До этого момента компании продолжат работать независимо.