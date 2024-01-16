В Telegram появились одноразовые голосовые и видеосообщения

Разработчики мессенджера Telegram выпустили обновление для мобильной версии приложения. Минорный апдейт под номером 10.6 содержит несколько улучшений.

Пауза и продолжение записи

Запись голосового сообщения в любой момент теперь можно поставить на паузу, а позднее возобновить ее. Записанный ранее фрагмент полностью сохранится и «склеится» с новым, образуя единый аудиофайл.

Достаточно сделать свайп вверх от иконки с микрофоном и выбрать значок паузы. Чтобы продолжить запись, нужно нажать на значок микрофона.

Одноразовые голосовые и видеосообщения

Сообщения удаляются сразу после того, как получатель их прослушает или просмотрит. Чтобы воспользоваться данной функцией, нужно сделать свайп вверх от иконки с микрофоном, а потом нажать на кнопку с цифрой 1.

Кроме того, в разделе «Избранное» появилась сортировка по каналам, а пользователи Telegram Premium теперь могут закрепить до 100 чатов.

Версия Telegram 10.6 уже доступна в Google Play и App Store. APK-файл для Android также можно скачать с сайта мессенджера.