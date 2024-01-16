Илон Маск продемонстрировал как робот-гуманоид Tesla Optimus Gen 2 складывает футболку

Илон Маск в своем аккаунте соцсети X поделился роликом, в котором человекоподобный робот Tesla Optimus Gen 2 научился складывать футболку. Также Маск поделился некоторой дополнительной информацией.

В видео робот достает из стоящей на столе корзины единственную футболку, затем укладывает ее на стол, слегка выравнивая, и складывает до размеров небольшого прямоугольника.

Optimus folds a shirt pic.twitter.com/3F5o3jVLq1 — Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024

Пока что робот Tesla не может двигаться самостоятельно, им управляет человек-оператор. В корзине лежала всего одна футболка, а стол был зафиксирован на определенную высоту, которая соответствовала заданной программе. Если бы стол был на сантиметр ниже или выше, роботу уже бы не удалось сложить футболку.

Маск сказал, что в конечном итоге робот «определенно сможет выполнять эту и другие задачи полностью автономно», без ограничений, установленных для этой демонстрации. Показанная возможность Tesla Optimus Gen 2 — это тщательно продуманные и заранее запрограммированные действия, которые в большей степени демонстрируют впечатляющую функциональность суставов, сервомоторы и конечностей, чем его искусственный интеллект.