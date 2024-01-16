Microsoft запустил платную версию ИИ-помощника Copilot Pro за $20 в месяц

Компания Microsoft представила новую версию ИИ-помощника Copilot, предназначенную для обычных пользователей. Версия Copilot Pro предоставляется по подписке за $20 в месяц на каждого пользователя.

Предоставляются следующие возможности:

Работа с Copilot в приложениях Office для Windows, macOS и iPad (нужна подписка Microsoft 365 Personal или Family);

Доступ к последним версиям языковой модели GPT от OpenAI;

Переключение между различными версиями ChatGPT (будет реализовано позднее);

Возможность создания кастомной версии помощника через сервис Copilot GPT Builder;

Приоритетный доступ к передовой модели GPT-4 Turbo;

Кредит на 100 ускоренных генераций изображений через Image Creator (на базе DALL-E 3) каждый день.

Microsoft также расширил доступ к корпоративной версии Copilot для Microsoft 365. Ранее подписку могли оформить только предприятия, у которых не менее 300 рабочих мест, теперь это ограничение отменили. Малый бизнес с подпиской Microsoft 365 Business Standard или Business Premium может приобрести от 1 до 299 лицензий Copilot по цене $30 в месяц на каждого сотрудника.

Кроме того, компания анонсировала нововведение для пользователей бесплатной версии Copilot. Функция Copilot GPT позволяет настроить помощника для конкретных целей. Сейчас доступны версии Copilot для фитнеса, путешествий, кулинарии. Отличие от Copilot GPT Builder состоит в том, что есть только несколько предустановленных версий, настроить помощника под личные задачи нельзя.