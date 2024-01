В расширенную PS Plus в январе войдут Resident Evil 2, Tiny Tina’s Wonderlands и другие игры

Компания Sony назвала игры, которые будут добавлены в расширенную подписку PS Plus в январе. В общей сложности владельцы расширенной подписки получат 14 тайтлов, в число которых входят ремейк Resident Evil 2, фэнтезийный шутер Tiny Tina’s Wonderlands и экшен Just Cause 3.

Игры для PS Plus Extra и Premium:

Resident Evil 2 (PS4, PS5);

Tiny Tina’s Wonderlands (PS4, PS5);

Hardspace: Shipbreaker (PS5);

LEGO City Undercover (PS4);

Just Cause 3 (PS4);

Session: Skate Sim (PS4, PS5);

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (PS4);

Vampire: The Masquerade — Swansong (PS4, PS5);

Surviving the Aftermath (PS4).

Игры для PS Plus Premium | Classics:

Rally Cross (PS4, PS5);

Star Wars: Episode I — The Phantom Menace (PS4, PS5);

Street Fighter: 30th Anniversary Collection (PS4);

Legend of Mana (PS4);

Secret of Mana (PS4).

Все игры станут доступны с 16 января.