В поисках невероятного: ASUS представил Zenbook и Vivobook 2024-го года на выставке CES 2024

Компания ASUS представила феноменальные технические решения в широкой линейке суперсовременных устройств, а также подтвердила свою приверженность принципам устойчивого развития на презентации «В поисках невероятного» в рамках выставки CES 2024.

В рамках презентации были анонсированы такие инновационные устройства, как Zenbook Duo (2024), первый в мире ноутбук с двумя 14-дюймовыми OLED-экранами, и ZenScreen Fold OLED, первый в мире портативный монитор со складным OLED-дисплеем. Среди ноутбуков, получивших новейшие процессоры Intel Core Ultra или AMD Ryzen 8040-й серии с технологиями искусственного интеллекта, – ASUS Zenbook 14 OLED, ASUS Vivobook Pro 15 OLED и новые устройства серии ASUS Vivobook S. Расскажем подробнее.

ASUS Zenbook Duo (2024) – инновационный ноутбук с двумя экранами

Zenbook Duo (2024) – первый в мире ноутбук, оснащенный компонентами с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта и сразу двумя одинаковыми 14-дюймовыми сенсорными OLED-экранами. Благодаря отсоединяемой полноразмерной Bluetooth-клавиатуре с тачпадом ASUS ErgoSense, это уникальное устройство предлагает непревзойденное удобство для пользователя и невероятную универсальность. Ноутбук Zenbook Duo (2024) с сертификацией Intel Evo сочетает в себе потрясающую производительность и портативность. Вес этого устройства составляет всего 1,35 кг.

При раскрытии дисплейной крышки на 180° два идентичных дисплея ASUS Lumina OLED с соотношением сторон 16:10, разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц образуют единый большой экран диагональю 19,8 дюйма, который благодаря встроенной в корпус подставке можно устанавливать вертикально или горизонтально, поэтому Zenbook Duo (2024) можно эффективно использовать во множестве различных сценариев. Управлять работой экранов помогает приложение ASUS ScreenXpert с интуитивно понятным интерфейсом. Клавиатуру можно как полностью отсоединять, чтобы использовать все доступное экранное пространство, так и устанавливать на нижний дисплей, превращая устройство в классический компактный ноутбук.

Превосходный уровень производительности Zenbook Duo (2024) обеспечивает мощная аппаратная конфигурация, в максимальной версии включающая процессор Intel Core Ultra 9 со встроенным нейронным процессором для ускорения работы алгоритмов искусственного интеллекта, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 емкостью до 2 ГБ, а также долговечный аккумулятор емкостью 75 Вт·ч с поддержкой технологии быстрой зарядки.

За великолепное звучание отвечает аудиосистема с поддержкой технологии Dolby Atmos и сертификацией Harman Kardon. Используя алгоритмы искусственного интеллекта, встроенный нейронный процессор ускоряет работу системы, повышая многозадачную производительность ноутбука Zenbook Duo (2024) при самых разных нагрузках, будь то офисные приложения, творчество или развлечения. Благодаря огромному экранному пространству и высочайшей производительности, на этом ноутбуке можно легко и комфортно работать в нескольких приложениях одновременно.

При создании Zenbook Duo (2024) особое внимание уделялось его долговечности и экологичности. Для производства этого устройства применяются переработанные материалы, а его надежность протестирована в соответствии со строгими требованиями американского военно-промышленного стандарта MIL-STD-810H, что гарантирует долгую безотказную работу.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED (N6506) и серия ASUS Vivobook S – мощные, стильные и удобные ноутбуки

Среди ярких новинок в линейке Vivobook – модель ASUS Vivobook Pro 15 OLED и серия ASUS Vivobook S. Эти ноутбуки предлагают исключительную производительность и передовые функции для самых разных потребностей и сценариев использования.

Ноутбук ASUS Vivobook Pro 15 OLED подходит и для создания медиаконтента, и для игр благодаря мощной аппаратной конфигурации, в максимальной версии включающей новейший процессор Intel Core 9 Ultra со встроенным нейронным процессором, видеокарту для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 4060 с дисплейным мультиплексором, 24 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельный накопитель NVMe емкостью 2 ТБ. За отведение тепла в этом устройстве отвечает передовая система охлаждения ASUS IceCool Pro, и суммарный термопакет компонентов достигает 125 Вт. Среди прочих преимуществ этого устройства – великолепный дисплей ASUS Lumina OLED с соотношением сторон 16:9, разрешением 3K, частотой обновления 120 Гц и временем отклика 0,2 мс. В ноутбуке ASUS Vivobook Pro 15 OLED реализовано множество удобных функций, включая виртуальный контроллер ASUS DialPad, камеру ASUS AiSense и технологию интеллектуального шумоподавления для улучшения качества конференц-связи. Устройство поддерживает новейшие интерфейсы WiFi 6E, Thunderbolt 4, USB-C и оснащено портами Type-A и HDMI 2.1. Стильный и мощный ноутбук ASUS Vivobook Pro 15 OLED отлично подойдет и для создания медиаконтента, и для игр.

В серии ASUS Vivobook S представлены тонкие, легкие и мощные 14-, 15,6- и 16-дюймовые ноутбуки с сертификацией Intel Evo. Они предлагают великолепную производительность для работы и развлечений. Лаконичное оформление корпуса в актуальных цветовых решениях подчеркивает динамичность и современность этих устройств. Ноутбуки ASUS Vivobook S 14/15/16 (S5406 / S5506 / S5606) Intel Evo Edition оснащены процессорами Intel Core Ultra с термопакетом до 45 Вт и встроенным нейронным процессором (Intel AI Boost NPU), который использует интеллектуальные алгоритмы для ускорения работы современных приложений с технологиями искусственного интеллекта. Версии ноутбуков ASUS Vivobook S 14/15/16 OLED на базе платформы AMD (M5406 / M5506 / M5606) оснащаются процессорами AMD Ryzen 8040-й серии с графикой AMD RDNA 3 и встроенным нейронным процессором Ryzen AI для ускорения работы приложений искусственного интеллекта. Все ноутбуки ASUS серии Vivobook S оснащены специальной клавишей Copilot, которая позволяет одним нажатием начать использовать инструменты ОС Windows 11 с поддержкой искусственного интеллекта. Кроме того, новейшие ноутбуки серии Vivobook S поддерживают функцию перераспределения памяти, которая позволяет пользователю самостоятельно настроить выделенный для встроенного графического процессора объем памяти (максимум 8 ГБ), чтобы повысить производительность системы в играх и приложениях искусственного интеллекта.

За безупречно реалистичное изображение в этих устройствах отвечает дисплей ASUS Lumina OLED с разрешением до 3.2K (S5606 / M5606), частотой обновления 120 Гц, цветовым охватом 100% DCI-P3 и сертификацией DisplayHDR True Black 600. Стильная и удобная клавиатура ASUS ErgoSense с большим тачпадом оснащена настраиваемой RGB-подсветкой. Как и всегда, при разработке новых моделей ASUS Vivobook в приоритете было удобство для пользователей. Дисплейная крышка ноутбуков может раскрываться на 180°, инфракрасная веб-камера оснащена аппаратной шторкой для приватности, имеется набор портов ввода/вывода, а великолепное звучание обеспечивает аудиосистема из двух мощных динамиков с технологией Dolby Atmos и сертификацией Harman Kardon. Новые модели Vivobook оснащены долговечными аккумуляторами с поддержкой быстрой зарядки, обеспечивающими продолжительное время автономной работы.

ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405 / UM3406) – ультрапортативный ноутбук премиального уровня на базе процессора Intel или AMD. Основу максимальной аппаратной конфигурации Zenbook 14 OLED составляет флагманский процессор Intel Core Ultra 9 с графикой Intel Arc или новейший процессор AMD Ryzen 8040-й серии с графикой AMD RDNA 3 (в зависимости от версии модели). Обе платформы поддерживают новейшие аппаратные ускорители искусственного интеллекта и интеллектуальные технологии, оптимизирующие производительность и энергоэффективность системы. При этом Zenbook 14 OLED отличается превосходной портативностью – он весит всего 1,2 кг, а толщина корпуса составляет лишь 14,9 мм. Это поистине премиальное устройство оснащено долговечным аккумулятором емкостью 75 Вт·ч и целым набором портов ввода/вывода, включая два разъема с поддержкой интерфейса Thunderbolt 4 (модель UX3405) или USB4 (модель UM3406), а также порты USB 3.2 Gen1 Type-A, HDMI 2.1 (TMDS) и 3,5-миллиметровый аудиоразъем. Чтобы вы могли наслаждаться превосходным качеством изображения и звучания, Zenbook 14 OLED оснащен великолепным дисплеем ASUS Lumina OLED (3K / 120 Гц) и новыми мощными сверхлинейными динамиками.

В этом устройстве предусмотрено все для вашего удобства, включая возможность биометрической авторизации в системе с помощью функции распознавания лиц, ИК-камеру с разрешением FHD и аппаратной шторкой для защиты приватности, а также удобную и тихую клавиатуру ASUS ErgoSense с большим тачпадом. Zenbook 14 OLED производится с использованием переработанных материалов и заботой об окружающей среде, а его долговечность подтверждена успешным прохождением испытаний на соответствие строгим требованиям военно-промышленного стандарта армии США.