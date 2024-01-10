Rabbit R1 – ИИ-помощник, который управляет приложениями вместо пользователя

На выставке CES 2024 стартап Rabbit представил необычное устройство под названием R1. Гаджет управляет мобильными приложениями при помощи ИИ-алгоритмов и позиционируется как будущая альтернатива традиционным смартфонам. Основная идея Rabbit R1 – это максимально упрощенное взаимодействие с гаджетом посредством голоса. В его основе лежит «большая модель действий» (Large Action Model, LAM), которая обучена не генерации текста, как ChatGPT, а выполнению действий.

Rabbit R1 представляет собой небольшой квадратный гаджет с 2,88-дюймовым сенсорным экраном, поворотной на 360 градусов камерой, одной физической кнопкой, процессором MediaTek Helio P35, 4 Gb оперативной памяти, накопителем на 128 Gb, слотом для SIM-карты с глобальной поддержкой 4G и зарядным портом USB Type-C. Заявлен один день автономной работы.

Устройство было разработано в сотрудничестве с известным производителем аудиооборудования Teenage Design Engineering. В качестве программной платформы выступает Rabbit OS с интегрированными алгоритмами ИИ. Производитель отмечает, что их ОС не создает никаких прокси-аккаунтов и не требует от пользователей приобретения дополнительных подписок на существующие службы, что повышает безопасность.

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Разработчики R1 утверждают, что технология послужит «универсальным контроллером для приложений». Можно сказать, что Rabbit R1 — это искусственный интеллект, похожий на Google Assistant или ему подобный сервис. Пользователь голосом просит сделать какую-то операцию — например, включить песню, заказать такси до дома или даже спланировать поездку для семьи: купить билеты, забронировать автомобиль и отель в точке назначения. Rabbit R1 сам «отправится» в подходящее приложение, укажет необходимые параметры и предложит пользователю подтвердить действие. Экранный интерфейс представлен набором карточек по категориям: музыка, транспорт, видеочаты и многое другое. Разработчики утверждают, что Rabbit R1 сможет справиться с задачами в любых приложениях.

Устройство предлагает специальный ручной режим обучения. К примеру, можно показать, как запустить Photoshop, выделить водяной знак и удалить его. Rabbit R1 в течение 30 секунд обработает запрос, после чего сможет самостоятельно удалять водяные знаки. Некоторые вещи делаются на самом Rabbit R1, а для других операций необходимо посетить веб-портал Rabbit Hole, где можно осуществить вход во все необходимые сервисы, а также загрузить виртуальную машину Rabbit и обучить ее там. Навыки программирования при этом не нужны.

На официальном сайте уже можно оформить предзаказ, а поставки начнутся в марте этого года. Цена Rabbit R1 составляет $199.