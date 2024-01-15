Огромное судно BYD с запасом хода 29 200 км отправилось в первый рейс

Компания BYD Auto, объявила о том, что сегодня, 15 января 2024 года, из международного логистического порта Сяомо отправилось в свой первый рейс в Европу грузовое судно BYD Explorer No.1.

Первый автомобильный перевозчик BYD Explorer №.1 был доставлен заказчику 9 января. Судно, построенное CIMC Raffles, дочерней компанией CIMC Group, было передано в эксплуатацию международной судоходной компании Zodiac Maritime и сдается в аренду исключительно для перевозки машин BYD из Китая в Европу и другие регионы.

Длина составляет 199,9 м, ширина равна 38 м, проектная осадка составляет 9 м, а расчетная скорость достигает 18,5 узлов (34,3 км/ч). Запас хода достигает 29 200 км. Судно предназначено для перевозки 7000 легковых автомобилей.

В ближайшие два года BYD введет в эксплуатацию еще семь подобных судов. На них будет применяться технология аккумуляторных батарей BYD и система валогенератора, который работает как вспомогательный двигатель для основного привода судна. В конструкции корабля также предусмотрены энергосберегающие функции, такие как энергоэффективные устройства, меры по снижению сопротивления воды и противообрастающая краска.