TCL выпустил Mini LED-телевизоры линейки Thunderbird Crane 7 2024

Компания TCL представила новую серию телевизоров Thunderbird Crane 7 2024. В нее вошли три модели с диагоналями 65, 75 и 85 дюймов. Телевизоры получили Mini LED-дисплеи с разрешением 4K, кадровой частотой 144 Hz, а также поддержку технологий MEMC, Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG и сертификат IMAX ENHANCED. Заявлен охват 95% цветовой гаммы DCI-P3. Коэффициент динамической контрастности — 24 000 000:1.

85-дюймовая модель имеет 1536 зон локального затемнения и пиковую яркость в 2400 нит, 75-дюймовая и 65-дюймовая версии получили по 1248 и 960 зон подсветки соответственно и одинаковый уровень яркости в 2200 нит.

Телевизоры получили четырехъядерную платформу, 4 Gb ОЗУ и 64 Gb флеш-памяти, два HDMI 2.0 (18 Гбит/с), два HDMI 2.1 (40 Гбит/с), USB 3.0, USB 2.0, а также поддержку Wi-Fi 6. За звук отвечают пять встроенных динамиков мощностью 60 Вт. Производитель отмечает, что телевизоры загружаются за две секунды без рекламы.

Цены на TCL Thunderbird Crane 7 2024: 65-дюймовая модель — $692, 75-дюймовая — $900, 85-дюймая — $1177.