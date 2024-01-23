Как обеспечить быстрый и простой переход на сверхскоростную сеть 25GbE с решениями QNAP

Сегодня на фоне роста использования серверов SAN, кластерных серверов и вычислительных приложений искусственного интеллекта предприятиям необходима сеть 25GbE, чтобы преодолеть узкие места в производительности и скорости передачи данных. Если в процессе изучения инфраструктуры вашего предприятия будет обнаружено много серверов и накопителей со встроенным интерфейсом ввода-вывода 25G, то переход на 25GbE не составит особых проблем, и это можно сделать очень просто, установив соответствующие коммутаторы. Тем не менее, когда в вашей инфраструктуре могут присутствовать серверы и СХД с интерфейсом 10GbE. Компания QNAP предлагает комплексное решение 25GbE, которое поможет таким предприятиям быстро перейти на сеть 25GbE без особых затрат, обеспечив при этом низкие задержки при передачи данных, надежность и высочайшую совместимость. В состав этого предложения входят доступные коммутаторы 25GbE, сетевые карты, цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) и трансиверы.

Переход на сеть 25GbE никогда не был таким простым!

Почему вам стоит выбрать сетевое решение 25GbE от QNAP? Мы приведем лишь основные плюсы данного решения:

Простое обновление. Решение QNAP 25GbE совместимо с существующей сетевой инфраструктурой.

— Обратная совместимость с 10G SFP+. Нет необходимости заменять существующие устройства.

— Оборудование Uplink 100G QSFP28, удовлетворяющее будущим требованиям роста пропускной способности сети.

— Поддержка Windows и Linux, что позволяет легко добавлять различные ПК или серверы в сети 25GbE.

Решение QNAP 25GbE совместимо с существующей сетевой инфраструктурой. — Обратная совместимость с 10G SFP+. Нет необходимости заменять существующие устройства. — Оборудование Uplink 100G QSFP28, удовлетворяющее будущим требованиям роста пропускной способности сети. — Поддержка Windows и Linux, что позволяет легко добавлять различные ПК или серверы в сети 25GbE. Универсальное решение. QNAP не только предлагает полную линейку продуктов 25GbE, но также является профессиональным поставщиком высокоскоростных сетевых решений и систем хранения данных, способных удовлетворить различные требования к развертыванию в различных типах высокоскоростной сетевой инфраструктуры.

— Комплексная линейка сетевых продуктов: от коммутаторов, маршрутизаторов до аксессуаров, включая гибридные высокоскоростные порты Gigabit/2,5GbE/10GbE/25GbE/100GbE, управляемые/неуправляемые модели, а также модели для настольных компьютеров и для монтажа в стойку.

QNAP не только предлагает полную линейку продуктов 25GbE, но также является профессиональным поставщиком высокоскоростных сетевых решений и систем хранения данных, способных удовлетворить различные требования к развертыванию в различных типах высокоскоростной сетевой инфраструктуры. — Комплексная линейка сетевых продуктов: от коммутаторов, маршрутизаторов до аксессуаров, включая гибридные высокоскоростные порты Gigabit/2,5GbE/10GbE/25GbE/100GbE, управляемые/неуправляемые модели, а также модели для настольных компьютеров и для монтажа в стойку. Беспроблемная совместимость и соответствие между переключателями и аксессуарами различных брендов. Снижение затрат на управление и обслуживание. IТ-персонал может настроить практичную коммутацию второго уровня и обновить встроенное ПО в режиме онлайн с помощью удобного интерфейса QSS, что значительно снижает затраты на управление и обслуживание.

Обеспечьте стабильное сетевое соединение

Коммутаторы 25GbE от QNAP с множеством функций коммутации обеспечивают безопасное и стабильное сетевое соединение, гарантируя тем самым качество ваших приложений и услуг.

Агрегация каналов (LACP). Коммутаторы сочетают в себе два порта 25GbE для большей пропускной способности, отказоустойчивости и балансировки нагрузки.

Коммутаторы сочетают в себе два порта 25GbE для большей пропускной способности, отказоустойчивости и балансировки нагрузки. Прямая коррекция ошибок (FEC). Помогает преодолеть потерю пакетов — потенциально распространенное явление в быстрых сетях дальней связи. С помощью FEC принимающая сторона может обнаруживать и восстанавливать потерянные данные для исправления ошибок, обеспечивая тем самым надежную передачу данных по «зашумленным» каналам.

Помогает преодолеть потерю пакетов — потенциально распространенное явление в быстрых сетях дальней связи. С помощью FEC принимающая сторона может обнаруживать и восстанавливать потерянные данные для исправления ошибок, обеспечивая тем самым надежную передачу данных по «зашумленным» каналам. Качество обслуживания (QoS). Помогает расставить приоритеты в использовании полосы пропускания для оптимизации распределения сетевых ресурсов.

Помогает расставить приоритеты в использовании полосы пропускания для оптимизации распределения сетевых ресурсов. Протокол быстрого связующего дерева (RSTP). Обеспечивает топологию без петель для сетей Ethernet путем блокировки или пересылки трафика.

Постройте высокоскоростную сеть с малой задержкой

10GbE уже не может удовлетворить требовательность ваших приложений к высокой пропускной способности. Решение QNAP 25GbE поможет легко выполнить обновление и получить более быструю сеть с меньшими задержками. Сетевые карты QNAP, которые обеспечивают более плавную работу приложений виртуализации и повышенную производительность сети 25GbE, также позволяют:

Разгрузить процессор: благодаря контроллеру SmartNIC сетевые карты QNAP 25GbE эффективно разгружают задачи ЦП и достигают оптимальной производительности для более широкого спектра системных приложений и сервисов. Также поддерживаются разгрузка контрольной суммы TCP/UDP/IP и Jumbo Frame размером 9 КБ.

благодаря контроллеру SmartNIC сетевые карты QNAP 25GbE эффективно разгружают задачи ЦП и достигают оптимальной производительности для более широкого спектра системных приложений и сервисов. Также поддерживаются разгрузка контрольной суммы TCP/UDP/IP и Jumbo Frame размером 9 КБ. Виртуализируют ввод-вывод с одним корнем (SR-IOV): SR-IOV позволяет выделять ресурсы полосы пропускания физической сетевой карты непосредственно виртуальным машинам. Обход трафика в обход Hypervisor vSwitch помогает повысить эффективность ввода-вывода и эффективность сети, обеспечивая надежность приложений виртуальных машин и снижая нагрузку на ЦП.

Решение 25GbE для различных сфер

Для высокопроизводительных корпоративных приложений. В корпоративной инфраструктуре SAN широко используются магистральные сети 10GbE, но не каждая рабочая станция может использовать полную скорость 10GbE, когда все большее число пользователей одновременно получают доступ к сетевым приложениям. Банки, среды виртуализации, базы данных и студии, использующие инфраструктуру SAN, должны перейти на магистральную сеть 25GbE, чтобы раскрыть весь потенциал серверов SAN.

В корпоративной инфраструктуре SAN широко используются магистральные сети 10GbE, но не каждая рабочая станция может использовать полную скорость 10GbE, когда все большее число пользователей одновременно получают доступ к сетевым приложениям. Банки, среды виртуализации, базы данных и студии, использующие инфраструктуру SAN, должны перейти на магистральную сеть 25GbE, чтобы раскрыть весь потенциал серверов SAN. Средняя/крупная инфраструктура IТ-кластера. Для критически важных приложений предприятия развертывают кластерные серверы с целью бесперебойного обслуживания и достижения максимальной надежности. Кластерные серверы полагаются на сети с низкими задержками, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы, поскольку они поддерживают аварийное переключение, перенимая задания в реальном времени друг от друга. Перейдя на сеть 25GbE с малыми задержками, вы получите необходимую надежность.

Для критически важных приложений предприятия развертывают кластерные серверы с целью бесперебойного обслуживания и достижения максимальной надежности. Кластерные серверы полагаются на сети с низкими задержками, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы, поскольку они поддерживают аварийное переключение, перенимая задания в реальном времени друг от друга. Перейдя на сеть 25GbE с малыми задержками, вы получите необходимую надежность. Лаборатории искусственного интеллекта. В рамках тенденции развития искусственного интеллекта одной из серьезных проблем для предприятий и образовательных организаций является то, что работа с искусственным интеллектом часто требует сотен наборов данных при обучении новых моделей искусственного интеллекта. Сеть 10GbE этим запросам уже удовлетворяет. Сверхскоростная сеть 25GbE помогает предприятиям преодолевать узкие места в полосе пропускания и значительно повышать эффективность обучения моделей искусственного интеллекта.

В заключение отметим, что компания QNAP имеет в своем портфолио широкий ряд высокопроизводительных сетевых накопителей корпоративного уровня как со встроенной, так и опциональной поддержкой 25GbE, которые помогут предприятиям развертывать высокоскоростные центры хранения, среды виртуализации и лаборатории по работе с искусственным интеллектом.

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