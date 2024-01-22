На Apple Vision Pro уже оформлено до 180 тыс. предзаказов

Предварительные заказы на гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro начались в прошлую пятницу, 19 января. Сами продажи стартуют 2 февраля. Известный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что гарнитура пользуется огромным успехом и раскрыл приблизительные объемы продаж. Куо оценивает текущие продажи по предзаказам Apple Vision Pro от 160 тыс. до 180 тыс. единиц.

Он добавил, что столь быстрая продажа первой партии вовсе не гарантирует стабильно высокого спроса в дальнейшем. Через несколько часов после старта предварительных заказов на сайте Apple срок доставки всех версий Vision Pro увеличился до 5–7 недель. Через 48 часов после старта предзаказов сроки поставки остались неизменными. Это указывает на то, что спрос на устройство снизился после лавины заказов основных поклонников Apple. Предположительно, спрос снизится, как только первые покупатели получат свои заказы. Куо отмечает, что та же самая картина наблюдается и с новыми моделями iPhone.

Аналитик считает, что Apple легко сможет осуществить поставку 500 тыс. единиц Vision Pro по итогам 2024 года. Компания имеет огромную базу активных пользователей в 1,2 млрд. человек. Сейчас шлем продается только в США, но Apple планирует расширить его доступность.